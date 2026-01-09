Candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare: pioggia di adesioni istituzionali e partnership

Si compatta e cresce il fronte a sostegno della candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare, con una pioggia di adesioni che supera i confini comunali e regionali. Province, Comuni, università, enti portuali, realtà religiose e partner internazionali hanno ufficializzato il proprio supporto a un progetto che punta a fare del mare il fulcro di identità culturale e sviluppo sostenibile.

Tra i sostenitori figurano le Province di Latina e Caserta e numerosi Comuni del Lazio e della Campania, tra cui Latina, Civitavecchia, Tarquinia, San Felice Circeo, Sabaudia, Formia, Fondi, Ponza, Minturno, Itri, Pozzuoli e Sessa Aurunca. Al progetto aderiscono inoltre l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Autorità di Sistema Portuale, l’Arcidiocesi di Gaeta, il PIME, la XVII Comunità Montana, istituti scolastici del territorio e la Scuola Nautica della Guardia di Finanza. Sul piano internazionale spicca la partnership con l’associazione francese “Escale à Sète”, orientata allo scambio di buone pratiche e al rafforzamento della cooperazione europea sui temi legati al mare.

La candidatura si inserisce nel quadro delineato dal Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, in sinergia con il MEF, e si allinea agli obiettivi del Piano del Mare 2023-2025, puntando sulla tutela degli ecosistemi marini e sullo sviluppo dell’economia blu.

Nel corso del primo incontro pubblico, svoltosi nell’Aula Consiliare, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese ha presentato le linee guida del dossier, intitolato “Oltre l’orizzonte, nelle radici dell’essere”. «L’adesione massiccia che stiamo ricevendo dimostra che il mare non è un limite, ma il motore della nostra crescita», ha dichiarato Leccese, sottolineando il valore dell’unione tra territori diversi e di due province, dal Lazio alla Campania, per costruire un laboratorio nazionale di sostenibilità capace di coniugare storia, innovazione e benessere per le future generazioni.

Il prossimo passaggio chiave è fissato per lunedì 19 gennaio alle ore 11, con la presentazione ufficiale della candidatura in Piazza delle Capitanerie di Porto, al Molo Santa Maria. All’evento prenderanno parte autorità civili e militari e delegazioni scolastiche, a sostegno di una candidatura che punta a rendere Gaeta protagonista nel Mediterraneo.