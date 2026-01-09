Aprilia, controlli in un’azienda agricola: denuncia e sanzioni per quasi 6 mila euro

Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: è stato denunciato il titolare di un’azienda agricola di Aprilia, attiva nel settore dell’apicoltura, al termine di un accesso ispettivo effettuato dai Carabinieri.
I controlli sono stati svolti nella giornata di ieri dai militari della Stazione di Aprilia e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, sotto il coordinamento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione del fenomeno del caporalato.
Al termine delle verifiche, il titolare dell’azienda, un uomo di 70 anni residente a Roma, è stato deferito in stato di libertà per omesso aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, mancata installazione dei sistemi di sicurezza su attrezzature di lavoro e omessa formazione specifica dei lavoratori in materia di sicurezza. Le violazioni contestate prevedono ammende per un importo complessivo di 5.980 euro.
Nel corso dell’ispezione è stata inoltre verificata la posizione di un lavoratore di nazionalità rumena, risultato regolarmente assunto e in regola con le comunicazioni previste dalla normativa vigente.