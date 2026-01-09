Latina, in arrivo un milione di lavori per le aree esterne delle scuole dei borghi

LATINA – Lavori per oltre un milione di euro nelle scuole dei borghi di Latina consentiranno la riqualificazione degli spazi esterni di 35 plessi scolastici: pavimentazione e percorsi nel verde, attrezzature ludiche e sportive, la rimozione di piante pericolanti e la piantumazione di nuove alberature e infine il miglioramento funzionale delle isole ecologiche secondo le priorità stabilite per ciascuna scuola nel corso di sopralluoghi avvenuti in passato. E’ quanto emerso questa mattina nel corso della Commissione lavori pubblici.

I lavori, finanziati da fondi FESR, saranno affidati entro la fine di gennaio e avranno durata stimata di un anno.

La seduta dell’organismo consiliare è stata anche l’occasione per ascoltare il rappresentante del Comitato di quartiere di Borgo Piave e Gorgolicino, Alessio Locarini, che ha illustrato le attività portate avanti sul territorio di interesse, ricordando anche i problemi di viabilità della frazione.

La notizia dei lavori è stata accolta con soddisfazione dal rappresentate dei genitori delle scuole di Borgo Montello e Borgo Podgora, Marcello Menegatti che ha però anche messo in rilievo alcune criticità urgenti da risolvere. Al ritorno dalle vacanze la caldaia del plesso di Borgo Montello non è ripartita, un problema ricorrente, che ha costretto i bambini al freddo.