Moria del kiwi nel Lazio, quasi completamente liquidati gli indennizzi alle aziende agricole colpite

Si chiude l’iter amministrativo per gli indennizzi alle aziende agricole colpite dalla moria del kiwi nel Lazio. Con la pubblicazione della Determina regionale, arrivano a conclusione le procedure che hanno portato alla liquidazione dei contributi a favore delle imprese danneggiate dal fenomeno, definito dagli operatori come uno dei più gravi degli ultimi anni per il comparto.

A fare il punto è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Sambucci, presidente della Commissione Sviluppo economico e attività produttive e vicepresidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio, che rivendica un risultato definito “storico”.

Secondo Sambucci, gli impegni assunti con il territorio sono stati mantenuti: gli indennizzi risultano quasi totalmente liquidati e restano soltanto poche posizioni in attesa delle ultime verifiche tecniche legate al DURC. Un passaggio finale che, sottolinea il consigliere, non mette in discussione l’esito complessivo del provvedimento.

Il percorso, durato oltre due anni, è iniziato con le audizioni in Commissione Agricoltura, che per la prima volta hanno dato voce diretta alle aziende colpite, consentendo di rappresentare l’impatto economico della patologia. Da lì il confronto con la Regione Lazio e con il Ministero dell’Agricoltura ha portato al riconoscimento dell’eccezionalità della moria del kiwi e allo stanziamento di risorse dedicate.

I numeri dell’intervento parlano di oltre 170 aziende beneficiarie e di un importo complessivo superiore ai 6 milioni di euro, grazie a fondi nazionali e regionali. Una misura che, secondo Sambucci, non ha precedenti nella storia recente e rappresenta un cambio di passo nell’attenzione istituzionale verso il settore agricolo.

Il consigliere ha infine ringraziato la Direzione Agricoltura della Regione Lazio e Lazio Crea per la gestione delle procedure, oltre all’assessore regionale Giancarlo Righini e al ministro Francesco Lollobrigida per il supporto garantito. L’obiettivo, conclude Sambucci, resta quello di accompagnare il comparto verso una fase di rilancio e maggiore fiducia nel futuro.