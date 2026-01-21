Autolinee, Cotral ha indetto la gara per il restyling e la videosorveglianza

LATINA – La Regione Lazio – ente appaltante Cotral Spa ha indetto la gara di affidamento per la riqualificazione dell’area delle autolinee di Latina, utilizzata dall’azienda, con valore a base di asta 257.900 euro. Gli interventi oggetto della gara comprendono la riqualificazione dell’area attualmente in uso a Cotral e più in particolare, il restyling e la ridistribuzione dei locali interni e la sistemazione dell’area esterna con la realizzazione di una sala di attesa passeggeri, un ufficio per addetto al capolinea, una sala per il personale Cotral viaggiante, un’area di attesa più confortevole e i servizi igienici per gli autisti e per l’utenza del servizio di trasporto. le Autolinee saranno inoltre dotate di telecamere di video-sorveglianza.

“La promessa è stata mantenuta – ha affermato il sindaco di Latina, Matilde Celentano –. Grazie all’accordo sottoscritto tra il Comune di Latina, la Regione Lazio e Cotral, un’area strategica della città, utilizzata quotidianamente da centinaia di pendolari e da moltissimi studenti, potrà finalmente rinascere e assumere un volto nuovo. La pubblicazione della gara rappresenta un passaggio fondamentale e concreto verso un obiettivo atteso da troppo tempo: garantire maggiore sicurezza, funzionalità e decoro a tutti coloro che ogni giorno utilizzano le autolinee. Dopo quasi vent’anni di attese, si compie finalmente un passo decisivo per la riqualificazione del capolinea di Latina, restituendo dignità a uno spazio pubblico essenziale per la mobilità cittadina e provinciale. Questo risultato è il frutto di una sinergia istituzionale efficace e di una collaborazione leale tra enti, che ancora una volta dimostra come il lavoro condiviso possa generare risultati concreti, investimenti significativi e risposte reali ai bisogni dei cittadini. Un segnale importante di cambiamento e di attenzione verso una città che merita infrastrutture moderne, sicure e all’altezza delle sue esigenze”.

“L’indizione della gara rappresenta un passaggio concreto e significativo – ha continuato l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco – che consente di avviare un percorso di riqualificazione atteso da tempo e necessario per garantire infrastrutture all’altezza delle esigenze della collettività, rafforzando sicurezza, funzionalità e decoro di un nodo centrale del sistema di mobilità. Un ringraziamento all’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e alla società Cotral, per il contributo determinante e l’impegno costante dimostrati, insieme all’amministrazione comunale, nella riuscita di questo importante progetto e nel raggiungimento di un risultato concreto per la città di Latina. L’amministrazione seguirà con attenzione tutte le fasi della procedura, nel rispetto della normativa vigente, al fine di assicurare trasparenza, tempi certi e qualità nell’esecuzione degli interventi, confermando l’impegno costante verso il miglioramento del servizio di trasporto pubblico e degli spazi urbani ad esso connessi”.