Latina, tagliato lo storico abete in piazza San Marco

LATINA – Un cedimento del terreno reso evidente da profonde crepe, ha messo a rischio nella giornata di ieri uno dei due abeti presenti in Piazza San Marco che è stato abbattuto. L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo dopo la segnalazione arrivata dalla consigliera comunale Loretta Isotton.

L’albero si era inclinato pericolosamente verso l’obelisco che sorregge la statua dell’Immacolata. Dopo le operazioni di taglio, questa mattina l’area appare recintata con del nastro in attesa della rimozione delle parti di tronco e delle fronde rimaste a terra.

“Questo episodio però deve farci riflettere – commenta Isotton – Pochi giorni fa un altro abete è caduto anche nel parco Falcone e Borsellino, finendo sopra il gioco appena installato del “drago”. Per fortuna il parco era ancora chiuso e i lavori in corso. Qui invece parliamo di una piazza libera, attraversata ogni giorno da famiglie, bambini, anziani, cittadini. E la differenza sta tutta lì: la prevenzione non può dipendere dalla fortuna o dal caso. Servono controlli costanti e interventi programmati sul verde urbano, perché la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto.

Grazie ancora ai Vigili del Fuoco di Latina per la disponibilità e la rapidità. E grazie anche a chi segnala con responsabilità: perché prendersi cura della città significa anche non voltarsi dall’altra parte”.