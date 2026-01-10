Grandinata imbianca la Pontina, paesaggio insolito tra Campoverde e Borgo Piave

Una breve ma intensa grandinata ha imbiancato questa mattina un tratto della Pontina, tra Campoverde e l’ingresso di Latina, a Borgo Piave. I chicchi di grandine hanno ricoperto l’asfalto rendendolo particolarmente scivoloso e creando un colpo d’occhio insolito per gli automobilisti in transito. Oggi in corso lo sciopero nazionale di Trenitalia, attivo fino alle ore 21, che ha spinto molti pendolari a scegliere l’auto per gli spostamenti. Nonostante l’aumento dei veicoli in circolazione e le condizioni meteo improvvisamente avverse, al momento il traffico sulla Pontina risulta scorrevole.