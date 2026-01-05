Capitale italiana del mare, Latina sostiene la candidatura di Gaeta

Piena adesione alla candidatura della Città di Gaeta a “Capitale italiana del mare” da parte dell’amministrazione comunale di Latina. A comunicarlo è la sindaca Matilde Celentano, che ha inviato una lettera ufficiale al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, esprimendo il sostegno del capoluogo pontino al dossier di candidatura dal titolo “Oltre l’orizzonte, nelle radici dell’Essere”.

La sfida, promossa dal Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, punta a valorizzare il ruolo strategico, culturale e ambientale delle città costiere. Un percorso nel quale Latina ha scelto di essere parte attiva, riconoscendo nel mare un elemento identitario condiviso.

«Latina è il capoluogo di una provincia che si affaccia sul Mar Tirreno, coinvolgendo nove Comuni rivieraschi e due isole – scrive Celentano –. Il patrimonio valoriale e la cultura del mare sono comuni alle nostre comunità. Come amministrazione guida di questo territorio siamo lieti e orgogliosi di prendere parte a un percorso di valorizzazione del mare, nelle sue molteplici accezioni: dal mito di Ulisse alla strategicità del Golfo di Gaeta, fino alla nostra costa che ogni anno conquista numerose Bandiere Blu, con importanti ricadute ambientali ed educative».

La sindaca sottolinea inoltre come la sinergia richiesta dalla candidatura si inserisca pienamente nelle linee strategiche dell’amministrazione comunale di Latina, in un cammino che guarda anche al Centenario della città, in collaborazione con la Fondazione Latina 2032.

«Gaeta, per la sua storia e per la progettualità messa in campo, ha tutti i titoli per vincere questa prestigiosa gara nazionale – conclude Celentano –. Sono convinta che un percorso condiviso, capace di unire interessi culturali, ambientali, sociali e di sviluppo, possa rafforzare ulteriormente le possibilità di successo. Per questo il Comune di Latina offre il suo pieno appoggio».