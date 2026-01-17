Cisterna Volley in trasferta: sfida domenica contro Sonepar Padova

Kioene Arena, domenica ore 18: si gioca Sonepar Padova-Cisterna Volley (17esima giornata della SuperLega, sesta di ritorno). L’appuntamento è ancora una volta di quelli importanti, di quelli che possono cambiare il corso della stagione. Il Cisterna con i tre punti conquistati giovedì contro Monza non solo ha compiuto un passo importante verso la salvezza (Grottazzolina fanalino di coda è dietro sei lunghezze e domenica gioca a Piacenza), ma anche accorciato sull’ottavo posto, distante solo due punti, occupato da Cuneo (gioca stasera l’anticipo a Verona) e Monza (impegnata domenica alle ore 19 in casa contro Modena). Padova è a quota 11, con una lunghezza di vantaggio su Cisterna (10 punti).

Va da sé che la sfida in programma domani alla Kioene Arena vale tanto sia in ottica salvezza, vincerla permetterebbe di assicurarsi un margine quasi inattaccabile sulla zona retrocessione, sia in ottica playoff, ovvero un obiettivo che fino a tre giorni fa sembrava inarrivabile per Cisterna. Inoltre la squadra di Morato vuole prendersi la rivincita su Padova che nel match di andata riuscì ad imporsi al Palasport in quattro set.

Coach Daniele Morato: “I tre punti conquistati contro Monza ci hanno permesso di lavorare con maggiore serenità. Avevamo bisogno di una vittoria, è stata importante per riacquistare convinzioni e toccare con mano la consapevolezza di saper fare tante cose buone, venuta un po’ meno con la serie di sconfitte che mentalmente ci davano molto fastidio. Ora dobbiamo dare continuità alla vittoria ottenuta giovedì, a Padova ci attende un’altra battaglia. Non abbiamo avuto molto tempo di allenarci, ieri abbiamo fatto recupero e oggi ci alleniamo a Padova, diciamo che il tempo a disposizione lo abbiamo utilizzato per concentrarci più su noi stessi che su Padova. Dovremo fare il nostro gioco, trovando la situazione tattica che potrà mettere in difficoltà l’avversario. Sarà importante cavalcare l’entusiasmo e mantenere il focus positivo, gestendo bene la gara convinti che sappiamo uscire fuori dalle situazioni difficili. All’andata abbiamo perso male con Padova, e proveremo a vendicare quella sconfitta”.

Uno degli ex della gara (a Padova nella stagione 2015-2016) sarà Enrico Diamantini, il centrale giovedì ha dato un grosso contributo nella vittoria contro Monza. “Era fondamentale vincere e ce l’abbiamo fatta, personalmente ho dato il massimo cercando di divertirmi in campo aiutando la squadra. Il ritmo partita onestamente mi mancava, sono felice di aver ripagato la fiducia nel momento in cui mi è stata concessa. Soprattutto perché è servito per uscire da un periodo difficile, le tante sconfitte consecutive pesavano, per nessuno di noi è stato facile gestire quella situazione, ma siamo stati bravi e al momento giusto abbiamo ottenuto quanto volevamo. Dobbiamo ripartire dalla partita con Monza e avere lo stesso atteggiamento con Padova, non è una gara facile, ma arrivarci dopo una vittoria scacciacrisi è molto importante”.

Oltre a Diamantini, tornano a Padova da ex anche Tommaso Guzzo e Fabian Plak. Alberto Polo è a 3 punti dai 100 stagionali e a 5 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera, Davide Gardini ai 9 punti dai 200 stagionali e a 25 attacchi vincenti dai 1.000 nelle Regular Season. Veljko Masulovic è a 15 attacchi vincenti dai 1.500 in SuperLega. Per Cisterna Filippo Lanza è a 10 attacchi vincenti dai 3.500 in carriera, mentre Tommaso Barotto è a 6 attacchi vincenti dai cento stagionali.

La gara sarà arbitrata da Cerra Alessandro e Giardini Massimiliano (3^ Giglio Anthony). Video Check: Casarin Irene. Segnapunti: Amoroso Maria Grazia. Diretta VBTV.