Intelligenza Artificiale applicata all’amministrazione: la sperimentazione a Sezze

Il Comune di Sezze sarà tra le prime amministrazioni in Italia a sperimentare in maniera strutturata l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi interni e nel rapporto con i cittadini. Il progetto, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Management de La Sapienza Università di Roma, verrà presentato e discusso nell’ambito del XLI Convegno Nazionale AIDEA – Accademia Italiana di Economia Aziendale, in programma il 22 e 23 gennaio 2026 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato da tempo dall’amministrazione comunale, orientato alla riorganizzazione degli uffici, alla digitalizzazione e all’innovazione dei servizi. L’obiettivo è rendere il Comune più efficiente e più accessibile, migliorando al tempo stesso la qualità del dialogo con i cittadini. L’intelligenza artificiale viene intesa non come un’operazione di immagine, ma come uno strumento concreto per supportare il lavoro degli uffici, ridurre tempi e complessità e offrire informazioni più chiare e canali di comunicazione più diretti.

Il paper dedicato all’esperienza del Comune di Sezze sarà discusso il 23 gennaio all’interno della Track 1 del convegno, dal titolo “Creare valore pubblico sostenibile: sfide e opportunità per il management”, dedicata ai processi organizzativi e gestionali capaci di generare valore pubblico attraverso l’innovazione.

«L’innovazione non è una parola astratta, ma un modo diverso di organizzare il lavoro pubblico e rispondere meglio ai bisogni delle persone», afferma il sindaco Lidano Lucidi. «Governare oggi significa prepararsi al futuro. Vogliamo un Comune più efficiente, più accessibile e più vicino ai cittadini».

Sul progetto interviene anche l’assessore con delega all’innovazione tecnologica Fernandez, che sottolinea come l’obiettivo sia «offrire ai cittadini soluzioni intelligenti, progettate a misura delle persone, capaci di garantire informazioni utili 24 ore su 24 e di superare barriere cognitive e digitali che rischiano di escludere una parte della popolazione».

Nelle prossime settimane verranno presentate le prime soluzioni operative: il percorso partirà dall’attivazione di un chatbot civico basato sull’intelligenza artificiale, pensato per facilitare l’accesso ai servizi comunali.