LATINA – Vittoria larga e convincente per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che espugna il parquet del PalaCarrara superando il Consorzio Leonardo Dany Basket Quarrata con il punteggio di 73-93 nella gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie B Nazionale.
I nerazzurri, reduci dal successo casalingo contro Ravenna, danno continuità al momento positivo con una prestazione di grande solidità, costruita sin dalle prime battute grazie a intensità difensiva, ottima circolazione di palla e percentuali elevate al tiro da due punti.
Un successo di squadra, con tanti protagonisti e una gestione lucida del match fino alla sirena finale.
Al termine della gara, Coach Gramenzi ha commentato così la prova dei suoi:
«Nel complesso abbiamo espresso un gioco piacevole e siamo soddisfatti della buona prestazione, anche se in futuro dovremo essere più bravi a evitare alcuni errori banali commessi stasera. In alcune occasioni è stato l’avversario a metterci in difficoltà, in altre invece gli sbagli sono da imputare a noi stessi. Dopo alcune partite giocate un po’ sottotono, ora siamo risaliti nel rendimento: Gallo è tornato ai suoi livelli precedenti l’influenza e Di Emidio nelle ultime due gare l’ho visto in grande crescita, segnali importanti per il prosieguo del cammino. Chiti, invece, è ancora in fase di recupero dopo l’influenza che non gli ha permesso di allenarsi regolarmente in settimana».
La Benacquista approccia la gara nel modo migliore, piazzando subito un parziale di 6-0 con Pellizzari, Gallo e Bakovic. Quarrata prova a reagire, ma Gallo è in grande serata e guida l’allungo nerazzurro fino al +10 già nei primi minuti. Latina continua a spingere, trovando punti con continuità e mostrando un’eccellente percentuale da due punti. I 5 punti consecutivi di capitan Pastore chiudono il primo quarto sul 18-29.
Nel secondo periodo i nerazzurri mantengono alta l’intensità. Nwohuocha e Chiti allungano ulteriormente, mentre Quarrata tenta di rientrare con un controbreak. Latina però gioca di squadra, difende con attenzione e gestisce il ritmo, toccando il +20 nel finale di frazione con Gallo e Sacchetti protagonisti. Si va all’intervallo lungo sul 33-53.
Al rientro dagli spogliatoi Bakovic apre con una tripla, ma il ritmo si abbassa e i padroni di casa provano a ridurre il divario. Pastore e Di Emidio rispondono con lucidità, mentre il time-out di coach Gramenzi riordina le idee e permette ai nerazzurri di piazzare un nuovo allungo fino al +23. Il terzo quarto si chiude sul 51-74.
Nell’ultima frazione Latina controlla il match, incrementa ulteriormente il vantaggio con Gallo e Pastore e resiste ai tentativi di rimonta dei toscani. Qualche errore finale non compromette una vittoria mai in discussione, che si concretizza sul 73-93 finale.