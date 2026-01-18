LATINA – Vittoria larga e convincente per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che espugna il parquet del PalaCarrara superando il Consorzio Leonardo Dany Basket Quarrata con il punteggio di 73-93 nella gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie B Nazionale.

I nerazzurri, reduci dal successo casalingo contro Ravenna, danno continuità al momento positivo con una prestazione di grande solidità, costruita sin dalle prime battute grazie a intensità difensiva, ottima circolazione di palla e percentuali elevate al tiro da due punti.

Un successo di squadra, con tanti protagonisti e una gestione lucida del match fino alla sirena finale.

Al termine della gara, Coach Gramenzi ha commentato così la prova dei suoi:

«Nel complesso abbiamo espresso un gioco piacevole e siamo soddisfatti della buona prestazione, anche se in futuro dovremo essere più bravi a evitare alcuni errori banali commessi stasera. In alcune occasioni è stato l’avversario a metterci in difficoltà, in altre invece gli sbagli sono da imputare a noi stessi. Dopo alcune partite giocate un po’ sottotono, ora siamo risaliti nel rendimento: Gallo è tornato ai suoi livelli precedenti l’influenza e Di Emidio nelle ultime due gare l’ho visto in grande crescita, segnali importanti per il prosieguo del cammino. Chiti, invece, è ancora in fase di recupero dopo l’influenza che non gli ha permesso di allenarsi regolarmente in settimana».