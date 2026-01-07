ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

maltempo

Latina, record piogge, quasi 200mm in pochi giorni. Corbo: “Il sistema ha tenuto”

Il direttore generale del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest spiega: "Manuteniamo 5500 chilometri di canali"

LATINA – In pochi  giorni sono caduti sulla provincia di Latina quasi 200 mm di pioggia. Una situazione eccezionale che ha messo a dura prova la tenuta dei canali di bonifica apparsi a livelli di guardia. “Ma il sistema nel suo complesso ha tenuto grazie alla manutenzione ordinaria e straordinaria che svolgiamo”, assicura il direttore generale del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest Natalino Corbo.

“Vi dò i numeri: dal 1° a 6 gennaio sono caduti 94 mm di pioggia e solo nelle giornate del 23, 24 e 25 gennaio sono caduti circa 100 mm di pioggia, cioè una pioggia che non cade normalmente in tutto il mese di dicembre o in tutto il mese di gennaio, quindi cumulativamente parliamo di circa 194 mm di pioggia in 9 giorni. Nonostante ciò, non è successo nulla, perché è stato tutto presidiato. I canali non sono esondati, gli impianti idrovori erano regolarmente in funzione. C’è stata un pochino di apprensione, ma a non ci sono state esondazioni”, spiega il tecnico.

“Se non ci sono state esondazioni è perché da dopo l’estate i nostri uomini e mezzi sono stati al lavoro per la manutenzione ordinaria. Una delle criticità è che ogni tanto ci sono delle ostruzioni in alcuni corsi d’acqua derivanti da materiale che viene a valle dalle parti alte del bacino, quindi materiali, anche rifiuti a volte, quindi in questi giorni i nostri operai e mezzi sono anche intervenuti per effettuare delle disostruzioni, sul canale Botte, sul canale Epitaffio, in tante aree del comprensorio. Anche nella Piana di Fondi ci sono stati lavori importanti, c’è stato un presidio attento e 24 ore su 24 da parte del nostro personale”.  In corso anche una serie di manutenzioni straordinarie sulla metà circa degli impianti idrovori del territorio.

Il punto con il direttore generale del Consorzio di Bonifica Natalino Corbo su Gr Latina

 

