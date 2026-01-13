Fondi, il sindaco Maschietto sulla sicurezza: “Si costruisce con progetti attuabili e condivisibili”

Sicurezza al centro del dibattito politico a Fondi. Il sindaco Beniamino Maschietto interviene per replicare alle recenti prese di posizione del consigliere Francesco Ciccone, chiarendo la linea dell’amministrazione comunale e respingendo quella che definisce una narrazione basata su slogan e campagne mediatiche.

«La sicurezza è un tema che sta a cuore a tutti e si costruisce con progetti attuabili e condivisibili, frutto di dialogo e confronto, non con slogan da campagna elettorale volti solo a generare paura e frustrazione», afferma il primo cittadino, ricordando come una risposta sul tema fosse già stata fornita in Consiglio comunale. Una risposta che, secondo Maschietto, sarebbe stata volutamente ignorata perché non funzionale a una strategia comunicativa.

Il sindaco ribadisce che il Comune di Fondi dispone attualmente di una rete di videosorveglianza ampia e perfettamente operativa, con oltre 200 telecamere distribuite tra centro e periferie e messe a disposizione delle forze dell’ordine. Un sistema realizzato negli ultimi cinque anni attraverso bandi, progetti e interventi tecnici mirati. «Uno strumento concreto – sottolinea – frutto di un lavoro costante e non di iniziative prive di reale utilità».

Sul tema del potenziamento delle forze dell’ordine, Maschietto ricorda di aver già affrontato la questione nei tavoli tecnici con Prefetto e Questore, precisando di condividere l’obiettivo ma non le modalità proposte da parte dell’opposizione. È già stata avanzata una richiesta formale al ministero per l’incremento del personale in servizio.

Tra gli interventi richiamati dal sindaco anche il recente trasferimento del commissariato di polizia in viale Piemonte, nel cuore del Mof, una sede ritenuta più adeguata alle esigenze operative e simbolicamente centrale per la sicurezza cittadina.

Nei prossimi giorni, come già programmato, è previsto un nuovo incontro tra le forze dell’ordine locali, alla presenza del sindaco e del dirigente della Polizia Locale Vincenzo Leone, per proseguire il confronto sui temi della sicurezza urbana.