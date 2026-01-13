SpazioIdea Kennedy, il Comune di Latina apre le porte ai giovani e alla creatività

Il Comune di Latina apre le porte alla creatività e alla partecipazione dei giovani con la Call “Spazio IdeaKennedy”, un’iniziativa rivolta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni, singoli o organizzati in gruppo, interessati a contribuire alla progettazione condivisa e alla futura gestione di uno spazio dedicato all’innovazione e alla partecipazione civica.

Il progetto riguarda lo Spazio IdeaKennedy, nel quartiere Europa, e punta a costruire un luogo pensato dai giovani e per i giovani attraverso un percorso di co-design, formazione e sperimentazione. I partecipanti selezionati saranno coinvolti in laboratori, incontri, hackathon ed eventi, con l’obiettivo di immaginare e sviluppare insieme le funzioni, le attività e l’identità dello spazio.

La Call è aperta dal 16 dicembre 2025 e sarà possibile presentare la propria candidatura entro le ore 23:59 del 22 gennaio 2026. Un’opportunità concreta per chi ha idee, competenze e voglia di mettersi in gioco, contribuendo attivamente alla crescita culturale e sociale della città.

Tutte le informazioni, l’avviso pubblico e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Latina.