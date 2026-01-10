Latina, controlli nelle zone rosse: due denunciati per ricettazione

Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nelle cosiddette “zone rosse” del capoluogo pontino. Nel corso delle attività svolte nella serata di ieri, gli agenti hanno denunciato in stato di libertà due uomini, entrambi di nazionalità albanese, indiziati del reato di ricettazione.

I due soggetti sono stati fermati presso uno dei posti di controllo predisposti sul territorio. Durante le fasi di identificazione hanno mostrato evidenti segni di nervosismo, tentando di occultare alcuni generi alimentari in loro possesso. Gli approfondimenti successivi, estesi anche al veicolo utilizzato, hanno permesso di rinvenire numerose bottiglie di bevande alcoliche, per le quali i controllati non sono stati in grado di fornire una giustificazione attendibile sulla provenienza.

In particolare, la versione fornita da uno dei due, che aveva dichiarato di aver acquistato la merce a Roma presso un punto vendita di una nota catena commerciale, è risultata falsa. Dagli accertamenti è infatti emerso che l’uomo era interdetto dagli acquisti presso tutti i punti vendita della catena indicata.

Nel corso dei controlli, uno dei due soggetti è risultato inoltre privo di un regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale e destinatario della misura alternativa dell’obbligo di firma presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, alla quale non avrebbe ottemperato.

Al termine delle attività, entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per ricettazione. Il cittadino straniero risultato irregolare è stato inoltre denunciato per la violazione degli obblighi impostigli e trattenuto per ulteriori approfondimenti sulla sua posizione. A carico di entrambi, già noti per precedenti contro il patrimonio e non residenti a Latina, è stato notificato il divieto di ritorno nel comune.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza.