Incidente all’incrocio di Viale Kennedy, ferite due agenti della polizia locale

LATINA – In una nota la Polizia locale di Latina ricostruisce il grave incidente avvenuto nelle prime ore del pomeriggio del 6 Gennaio e che ha coinvolto un’auto del Corpo in servizio sul territorio. Nello schianto avvenuto all’incrocio tra viale Kennedy e via Vespucci sono rimaste ferite due agenti della polizia locale e un automobilista. Secondo quando ricostruito dagli agenti, un giovane a bordo di un motociclo alla “vista degli operanti effettuava una manovra repentina ed apparentemente finalizzata ad eludere un eventuale controllo. Insospettiti dalla dinamica, gli agenti hanno deciso di intimare l’alt iniziando le procedure dinamiche di rito. A tal punto, il soggetto resosi conto della circostanza si dava immediatamente e deliberatamente alla fuga nel chiaro intento di sottrarsi a qualunque accertamento, ponendo con spregio di ogni norma sulla circolazione, se stesso e terzi in grave pericolo inanellando una serie di passaggi con semaforo rosso, procedendo a zig zag e incrociando veicoli e pedoni. Durante la fuga, l’autopattuglia che procedeva con dispositivi acustici e luminosi di emergenza, veniva a collidere con un’altra vettura nell’impegnare l’intersezione di via Vespucci/Kennedy appena attraversata a folle velocità dal motociclista.

A seguito dell’impatto, una delle due operanti riportava diverse fratture al costato e traumi al volto. Si procede per l’ipotesi di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e le investigazioni in corso hanno già dato i primi riscontri.” La polizia locale sottolinea nella sua nota che “Condotte del genere sottendono un elevato grado di spregio del pericolo ma soprattutto risultano indice di particolare indole delinquenziale ad opera di chi fugge di fronte all’ipotesi di un controllo di polizia”.