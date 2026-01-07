ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

l'intervento

Incidente in Viale Kenndy, lo sconcerto e la solidarietà della sindaca Celentano

"La sicurezza dei nostri cittadini e di chi veste una divisa per difenderla resta la nostra priorità assoluta”

LATINA – “Esprimo profondo sconcerto per il gravissimo incidente avvenuto all’incrocio tra viale Kennedy e viale Vespucci. Quanto accaduto mi lascia senza parole e con il fiato sospeso per la sorte delle nostre due agenti di Polizia Locale, rimaste ferite mentre compivano con coraggio e abnegazione il proprio dovere”.  Sono le prime parole arrivate dalla sindaca Matilde Celentano che ha espresso vicinanza alle due agenti coinvolte “in particolare  – ha dichiarato in una nota – a colei che versa in condizioni più critiche: a loro, alle loro famiglie e a tutto il Comando di Polizia Locale va l’abbraccio dell’intera città di Latina. Auguro inoltre una pronta guarigione all’automobilista coinvolto nello scontro e che ha riportato contusioni”.
La prima cittadina di Latina si è complimentata poi come è stata gestita l’intera macchina dei soccorsi: “Voglio ringraziare le forze dell’ordine e i soccorritori intervenuti tempestivamente sul posto e il personale del Pronto soccorso, diretto dalla dottoressa Rita Dal Piaz, per le prime cure somministrate alle due agenti. La caccia al fuggitivo è aperta: le autorità sono già al lavoro per identificare lo scooterista che, secondo i primi accertamenti, avrebbe violato l’alt della Polizia Locale. La sicurezza dei nostri cittadini e di chi veste una divisa per difenderla resta la nostra priorità assoluta”, ha aggiunto Celentano.

