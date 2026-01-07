Sezze, il Comune emette 1400 avvisi Tari per utenze “fantasma”

SEZZE – Il Comune di Sezze ha avviato un’attività di accertamento della TARI rintracciando oltre un migliaio di utenze fantasma. Attraverso l’incrocio delle banche dati comunali, sono state individuate utenze mai dichiarate ai fini della tassa sui rifiuti, relative al periodo 2019-2024, per le quali si è proceduto all’invio di quasi 1.400 avvisi di accertamento. L’importo complessivo stimato è di circa un milione di euro, comprensivo di tributi evasi, sanzioni e interessi.

Gli uffici – spiegano dal Comune – sono stati impegnati per mesi in un’attività complessa di verifica, finalizzata a individuare utenze mai dichiarate ai fini della TARI nel periodo considerato. L’intervento non risponde esclusivamente a un’esigenza finanziaria, ma è orientato a ristabilire un principio di equità nei confronti dei cittadini che regolarmente contribuiscono al finanziamento dei servizi comunali. Servizi come la raccolta e la gestione dei rifiuti si reggono sul contributo di tutti e richiedono una partecipazione corretta e responsabile, come dimostrano anche i risultati raggiunti sul fronte della raccolta differenziata.

“L’attività di accertamento sugli evasori totali risponde a un principio di equità nei confronti dei cittadini che regolarmente contribuiscono al finanziamento dei servizi comunali. È un’azione necessaria per garantire correttezza e sostenibilità nel sistema dei servizi, che l’Amministrazione continuerà a portare avanti con serietà e rigore”, ha dichiarato il Sindaco Lidano Lucidi.