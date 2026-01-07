Incidente viale Kennedy-Via Vespucci, si è presentato alla Polizia locale il ricercato

LATINA – Ha 23 anni ed è già conosciuto alle forze di polizia il giovane che in sella ad uno scooter, per sfuggire un controllo della Polizia locale, ieri pomeriggio ha causato il grave incidente stradale nel quale sono rimaste ferite tre persone tra cui due agenti della Polizia Locale di Latina. Probabilmente per evitare ulteriori conseguenze, il ragazzo si è presentato spontaneamente presso il comando di Piazzale dei Mercanti, quando grazie alle indagini e alla stessa testimonianza delle due operatrici, era stato già identificato. E’ indagato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

«Desidero esprimere piena solidarietà alle due agenti di Polizia locale di Latina coinvolte in un grave incidente avvenuto durante un intervento di servizio nel capoluogo pontino – dichiara l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti – . A entrambe le agenti va l’augurio per una pronta e completa guarigione, con un pensiero di vicinanza rivolto alle loro famiglie e a tutto il personale del Comando. Questo grave episodio, per il quale ci auguriamo che il responsabile possa essere individuato rapidamente, ci ricorda che spesso gli agenti corrono grandi rischi per garantire la legalità e quanto la Polizia sia essenziale per controllare il territorio. A tutti gli agenti di Polizia locale del Lazio, che mettono sempre al primo posto il benessere delle comunità, va la nostra gratitudine e riconoscenza».