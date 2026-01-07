Terracina, sequestrati oltre 20 kg di bulbi di papavero da oppio, arrestato un uomo

TERRACINA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno trovato e sequestrato 15 mila bulbi di papavero da oppio per circa 20 chili detenuti da un uomo di nazionalità indiana risultato essere irregolare sul territorio nazionale, e sottoposto a misura cautelare in carcere.

I finanzieri, insospettiti dal particolare atteggiamento e successivo stato di agitazione della persona sottoposta ad un ordinario controllo in una strada periferica di Terracina, hanno approfondito gli accertamenti e, anche a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto la sostanza stupefacente sigillata in apposite buste all’interno di sacchi di plastica.

“Questo genere di bulbi – spiegano dal Comando provicniale – si presta a diversi tipi di consumo. Può essere masticato, oppure sminuzzato e fumato, o ancora utilizzato come infuso. Come noto, in virtù delle loro proprietà narcolettiche, tali prodotti vengono utilizzati per lenire le fatiche psico-fisiche derivanti dallo sfruttamento del lavoro, e spesso vengono forniti dagli stessi “caporali” ai braccianti agricoli”.

L’intervento delle Fiamme Gialle è avvenuto nell’ambito del rafforzamento dei servizi per la lotta al traffico e alla diffusione di sostanze stupefacenti, a tutela della legalità e della salute dei cittadini e, nel caso specifico, delle condizioni dei lavoratori.