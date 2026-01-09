Incontro in Regione per il treno 12667, la soddisfazione dell’assessore Di Cocco

LATINA – L’assessore ai Trasporti del Comune di Latina Gianluca Di Cocco, che ha partecipato su delega del sindaco Matilde Celentano, alla riunione convocata dal presidente della commissione regionale Sviluppo economico, Vittorio Sambucci, per affrontare i disagi causati dai lavori sulla linea ferroviaria Roma–Formia e dalla soppressione del treno serale delle ore 23.11 (12667), esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro al quale hanno partecipato anche i Comuni di Cisterna di Latina, Sezze, Priverno, Monte San Biagio, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta e Formia, insieme ai rappresentanti della Direzione Trasporti della Regione Lazio e a un delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

“È stata una riunione molto costruttiva – ha dichiarato l’assessore Di Cocco – e per questo intendo ringraziare, anche a nome del sindaco Celentano, il presidente Sambucci e l’assessore Ghera per la sensibilità dimostrata rispetto ai disagi legati ai lavori sul nostro territorio e per la volontà di fornire una risposta concreta al bisogno, ben rappresentato dai Sindaci, della continuità del servizio ferroviario serale tra Roma e il Sud Pontino”.

La soppressione del treno 12667, infatti, avrebbe eliminato l’ultima possibilità di rientro notturno per molti cittadini, incidendo in modo significativo sull’organizzazione quotidiana di pendolari con turni serali, studenti universitari, personale sanitario e lavoratori dei servizi essenziali.

“La sua assenza – ha spiegato Di Cocco – avrebbe comportato un maggiore ricorso all’auto privata, un aumento dell’insicurezza negli spostamenti notturni e notevoli difficoltà per famiglie e lavoratori”.

Nel corso della riunione, il Comune di Latina, in qualità di capoluogo di provincia, ha condiviso con gli altri enti la proposta di valutare il ripristino stabile del collegamento serale Roma–Formia nei giorni feriali, qualificando la corsa come servizio essenziale attraverso un anticipo dell’orario. In aggiunta, è stata avanzata la richiesta di garantire anche un servizio sostitutivo su gomma dell’orario originale.

“Il beneficio sociale, economico e ambientale di questo collegamento – ha sottolineato l’assessore – giustifica pienamente l’investimento. La nostra è una richiesta pragmatica, che mira a rispondere a un bisogno reale e diffuso”.

“E’ stato compiuto un primo passo importante – ha concluso Di Cocco – verso una collaborazione stabile tra Regione e territori. La Regione Lazio si è impegnata ad avviare un percorso chiaro, con tempi definiti, per il ripristino del collegamento serale e per una programmazione condivisa dei servizi ferroviari. FS e RFI hanno manifestato piena disponibilità, proponendo un anticipo degli orari fino a Latina e il collegamento verso il Sud tramite servizio su gomma garantito da bus”.