Nuova illuminazione e telecamere per il Porto del Circeo

SAN FELICE CIRCEO – Nuova illuminazione a led a basso impatto ambientale, messa in sicurezza della diga foranea e sistema di videosorveglianza del piazzale e delle acque interne: sono i lavori previsti al porto turistico di San Felice Circeo grazie a un finanziamento di 467.775 euro ottenuto dal Comune attraverso l’Avviso Pubblico della Regione Lazio per i Comuni del sistema portuale laziale.

“Il progetto, elaborato dal Settore Lavori Pubblici dell’ente, risponde a esigenze concrete emerse negli ultimi anni – spiegano in una nota dall’Ente – . L’impianto di illuminazione attuale non è più adeguato alle necessità dell’infrastruttura portuale, mentre la diga foranea presenta criticità strutturali rilevanti: esposta ai fenomeni meteorologici più intensi, mostra cedimenti e lesioni sul camminamento esterno che ne compromettono la sicurezza. A questo si aggiunge la necessità di potenziare la sorveglianza dell’intera area portuale. Gli interventi finanziati prevedono l’installazione di un sistema di illuminazione a basso inquinamento luminoso, con il raddoppio dei pali della pubblica illuminazione per garantire maggiore efficienza e sostenibilità ambientale. Sono inoltre programmati lavori di difesa costiera e il completo ripristino del camminamento esterno della diga foranea, che sarà messo in sicurezza. Infine, verrà realizzato un moderno impianto di videosorveglianza che coprirà sia il piazzale che le acque interne del porto”.

«Si tratta di un risultato importante per la nostra comunità» – dichiara la Sindaca Monia Di Cosimo . «Desidero innanzitutto ringraziare la Regione Lazio per l’attenzione dimostrata verso le esigenze dei territori e per aver messo a disposizione risorse concrete volte a migliorare e valorizzare le infrastrutture portuali dei nostri territori. Questo finanziamento ci permette di affrontare problemi concreti che da tempo attendevano una soluzione definitiva. Illuminazione inadeguata, danni strutturali alla diga e carenza di sistemi di controllo rappresentavano criticità da affrontare concretamente. Con questi interventi restituiremo alla città un’infrastruttura moderna, sicura e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze dei diportisti, degli operatori economici e dell’intera comunità. Il porto turistico è una risorsa strategica per San Felice Circeo e investire nella sua riqualificazione significa investire nel futuro del nostro territorio».