Inchiesta sui chioschi a Sabaudia, l’ex vicesindaco Secci non risponde e ricusa il giudice

LATINA – Si è svolto questa mattina in Tribunale a Latina l’interrogatorio di garanzia di Giovanni Secci, il vice sindaco di Sabaudia che ieri si è dimesso dall’incarico, indagato per turbata libertà di scelta del contraente nell’inchiesta della Procura di Latina sull’assegnazione dei chioschi a Sabaudia. Secci, accompagnato dall’avvocato Renato Archidiacono, è comparso davanti al Gip Giuseppe Cario e si è avvalso della facoltà di non rispondere presentando però una corposa memoria. Il legale ha comunque reso noto di aver presentato alla Corte D’Appello di Roma istanza di ricusazione del giudice. In attesa che la Corte d’Appello si pronunci sulla richiesta della difesa di Secci, il gip potrebbe comunque pronunciarsi sulla richiesta di misura cautelare presentata per il noto politico di Sabaudia dal pm Giuseppe Miliano.

Il perché della ricusazione è stato spiegato all’uscita dal Tribunale dal difensore

L’ex vicesindaco si è detto tranquillo e ha definito le sue dimissioni “un ulteriore gesto d’amore verso la città” .