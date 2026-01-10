Monsignor Felice Accrocca diventa vescovo di Assisi e Foligno, le felicitazioni del vescovo Crociata

LATINA – Papa Leone XIV ha nominato Monsignor Felice Accrocca, finora arcivescovo metropolita di Benevento, Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e a Vescovo di Foligno. Felicitazioni sono state espresse dal vescovo di Latina Mariano Crociata dopo la comunicazione ufficiale del trasferimento da parte della Santa Sede. Accrocca infatti è originario di Cori e appartiene al clero di Latina. Nella diocesi pontina, per molti anni, oltre al servizio come Parroco ha affiancato quello di Vicario per la Pastorale e si è occupato di accompagnamento vocazionale. All’impegno ecclesiale ha sempre unito una qualificata esperienza accademica nell’ambito della Storia medievale, in particolare del Francescanesimo di quel periodo storico, con docenze alla Pontificia Università Gregoriana e in altri Istituti Teologici. Era stato eletto Arcivescovo di Benevento nel 2016.

«A mons. Accrocca vogliamo far giungere il nostro affettuoso augurio, cui uniamo la preghiera per il nuovo servizio episcopale in terra umbra. Cogliamo un grande auspicio e una benedizione nella

coincidenza della nomina con l’apertura dell’VIII Centenario del Transito di san Francesco d’Assisi», ha dichiarato il vescovo Mariano Crociata.

L’ufficialità è arrivata oggi, sabato 10 gennaio.

“La nomina di Monsignor Felice Accrocca a Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, da parte di Papa Leone XIV, è motivo di grande soddisfazione anche per la comunità di Latina – sottolinea in una nota la sindaca Matilde Celentano – . Monsignor Accrocca è, infatti, una figura che ha lasciato un segno profondo nella diocesi e nella città di Latina, dove ha svolto per anni il suo ministero pastorale con competenza, umanità e attenzione ai bisogni delle persone. Nato a Cori nel 1959, infatti, è stato ordinato presbitero nel 1986 per la diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno ed è stato viceparroco a Cisterna di Latina, parroco a San Luca di Latina per 15 anni, a San Pio X di Borgo Isonzo e al Sacro Cuore sempre nel capoluogo. Il suo percorso, che unisce una solida esperienza a un prestigioso profilo culturale e accademico, rappresenta un valore aggiunto per le comunità che è chiamato a guidare.

A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Latina, esprimo a S.E.R. Monsignor Accrocca i più sentiti auguri di buon cammino in questo nuovo e importante servizio, certi che saprà portare con sé anche l’esperienza e lo spirito maturati nel territorio pontino”.