Latina, mancano i soldi per le mense scolastiche, i conti in commissione

LATINA – Mancano i soldi per le mense scolastiche: è quanto emerso martedì nel corso della commissione al ramo del comune di Latina dove gli uffici hanno illustrato il prospetto delle spese per il servizio rivolto agli alunni che acquistano il ticket, oltre che ai docenti in servizio durante l’orario del pranzo. Visto l’aumento dei costi, non compensato da maggiori risorse statali, tra le ipotesi avanzate dai tecnici comunali per provare a risparmiare, anche quella di togliere il pasto agli insegnanti. Ma il presidente Mauro Anzalone, raccogliendo il favore di tutti i componenti dell’organismo consiliare, ha escluso questa possibilità e si è preso l’impegno di riconvocare a breve la commissione su questo argomento. Non sarà facile risolvere la situazione: i pasti coperti con i fondi sono circa 38mila a fronte di una richiesta di 62mila per un servizio ritenuto ormai essenziale dalle famiglie.