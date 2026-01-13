Open Day al Galilei-Sani, c’è anche Formedil Latina con la sua aula mobile e il simulatore immersivo

LATINA – Un Open Day speciale inaugura il ciclo di appuntamenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Sani” di Latina: sabato 17 gennaio, dalle ore 10 alle ore 18, la scuola apre le porte nella sede di via Ponchielli agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie. Durante la giornata sarà possibile approfondire gli indirizzi attivi: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Elettronica ed Elettrotecnica; Grafica e Comunicazione; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Trasporti e Logistica – Costruzioni Aeronautiche (CDMA); Trasporti e Logistica – Conduzione apparati e impianti marittimi (CAIM); Costruzioni, Ambiente e Territorio; Informatica e Telecomunicazioni.

Per l’occasione, l’IIS Galilei-Sani ospiterà anche Formedil Latina, ente bilaterale per la formazione e la sicurezza nel settore delle costruzioni, che sarà presente nell’area esterna all’ingresso dell’Istituto con un allestimento tecnologico pensato per avvicinare i ragazzi al mondo delle professioni tecniche.

Formedil Latina porterà la propria aula mobile dotata di simulatore immersivo, con cinque monitor da 55 pollici e seduta dinamica, capace di riprodurre la guida di oltre dieci macchinari da cantiere. Accanto al simulatore saranno proposte attività di orientamento e approfondimento sul sistema BIM (Building Information Modeling), mentre un’area droni permetterà a studenti e famiglie di assistere e partecipare a prove pratiche e challenge guidate, per scoprire come le nuove tecnologie stanno trasformando il settore delle costruzioni.

“La presenza di Formedil Latina – sottolineano la presidente Georgia Pinna e il vice presidente Salvatore Pastore – arricchisce l’Open Day offrendo una lettura concreta di come le competenze tecniche acquisite durante il percorso scolastico possano trovare continuità, una volta conclusi gli studi superiori, in opportunità reali di formazione, specializzazione e inserimento nel mondo del lavoro. Il settore delle costruzioni sta vivendo una fase di profonda trasformazione, in cui innovazione digitale, sicurezza e nuove professionalità sono sempre più centrali: poter mostrare tutto questo all’interno di una scuola significa aiutare i ragazzi a orientarsi con maggiore consapevolezza verso il proprio futuro”.

“L’Open Day del Galilei-Sani rappresenta un momento centrale del nostro progetto educativo, perché consente ai ragazzi e alle famiglie di conoscere non solo l’offerta formativa dell’Istituto, ma anche il contesto più ampio in cui i nostri percorsi di studio si inseriscono”, sottolinea la dirigente scolastica, professoressa Marina Palumbo. “La scelta della scuola superiore è una tappa importante e delicata – prosegue la professoressa Palumbo –, che richiede informazioni chiare, confronto e una visione consapevole delle opportunità formative e professionali che si aprono dopo il diploma. Per questo abbiamo voluto arricchire l’Open Day con la presenza di Formedil Latina, una realtà che porta all’interno della scuola esempi concreti di innovazione, competenze tecniche e professioni in evoluzione. È un modo per aiutare gli studenti a comprendere come ciò che si apprende a scuola possa tradursi, nel tempo, in opportunità di studio universitario, di formazione specialistica e di inserimento nel mondo del lavoro. Aprire la scuola al dialogo con il territorio e con il mondo produttivo – conclude la dirigente scolastica – significa offrire ai ragazzi strumenti in più per orientare con consapevolezza il proprio percorso formativo e professionale”.

Oltre a sabato 17 gennaio, sarà possibile visitare la scuola durante altri due Open Day previsti per il 14 e il 31 gennaio. Sono inoltre in programma Open Day straordinari il 7 e il 14 febbraio, con apertura dalle ore 10 alle ore 13. Per partecipare è possibile prenotare chiamando il numero 0773/663325.