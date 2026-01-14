Polizia locale, Brancato: “Dimesse le agenti ferite in servizio a Latina”

LATINA – Sono state entrambe dimesse le agenti di Polizia Locale rimaste coinvolte in uno spaventoso incidente avvenuto all’incrocio tra Viale Kennedy e Via Vespucci a Latina domenica scorsa. Una sta bene, l’altra, rimasta ferita più gravemente, ne avrà ancora per un po’.

La notizia è stata data dalla comandante facente funzioni Sabrina Brancato oggi nel corso della commissione pianificazione convocata per fare il punto sulle condizioni in cui opera il Corpo a Latina. Nel corso della seduta Brancato ha sottolineato la grande carenza di personale, con 60 agenti in servizio contro i 250 previsti per città delle dimensioni di Latina.

“Oggi siamo in sofferenza, non c’è una cosa che non riusciamo a fare, ma è una corsa continua”, ha sottolineato la comandante.

Anche i neo assunti, arrivati con il concorso espletato dal Comune nel 2023, si vanno assottigliando: delle 20 unità entrate in Polizia Locale nel capoluogo, ne sono rimaste soltanto la metà.

Brancato nella sua relazione ha annunciato l’acquisto imminente di giubbotti antiproiettile di cui verranno dotate le pattuglie in strada, mentre si lavora per rendere possibile la notifica in tempo reale delle sanzioni come già avviene in altri comuni pontini.