cronaca

Riccardo Segala è stato ritrovato e sta bene

Era scomparso a Roma nella notte tra il 4 e 5 gennaio

riccardo segala

È stato ritrovato e sta bene Riccardo Segala, il 16enne di Latina che risultava scomparso da ieri notte. Era stato visto l’ultima volta nella zona di via Cristoforo Colombo, a Roma, quando non si hanno avuto più sue notizie. Sono state ore di apprensione per la famiglia e gli amici che hanno avviato un tam tam mediatico per chiedere a chiunque lo avesse visto di contattare le forze dell’ordine. Per fortuna l’allarme è rientrato e c’è stato il lieto fine.

