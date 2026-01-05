Riccardo Segala è stato ritrovato e sta bene

È stato ritrovato e sta bene Riccardo Segala, il 16enne di Latina che risultava scomparso da ieri notte. Era stato visto l’ultima volta nella zona di via Cristoforo Colombo, a Roma, quando non si hanno avuto più sue notizie. Sono state ore di apprensione per la famiglia e gli amici che hanno avviato un tam tam mediatico per chiedere a chiunque lo avesse visto di contattare le forze dell’ordine. Per fortuna l’allarme è rientrato e c’è stato il lieto fine.