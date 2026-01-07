“Libri e Parole”, Gianluca Damiani presenta “Storie di Lupi”

SABAUDIA – Si conclude con un nuovo e atteso incontro la rassegna “Libri e Parole”, organizzata dall’associazione Sabaudia Culturando con il patrocinio del Comune di Sabaudia. Venerdì 9 gennaio alle ore 18:00, presso il Centro di Documentazione Angiolo Mazzoni di Sabaudia, Gianluca Damiani presenterà il suo “Storie di Lupi” (Obiettivo Mediterraneo), un’opera che accompagna il lettore in un viaggio affascinante tra natura, territorio e convivenza tra uomo e fauna selvatica.

Interverrà inoltre Giulia Sirgiovanni, Vice Presidente dell’Istituto Pangea Onlus ETS, con un contributo sui temi della tutela ambientale e della biodiversità.

L’appuntamento rappresenta il quarto e ultimo evento della rassegna, che nel corso dei mesi ha offerto momenti di confronto e riflessione, confermandosi come uno spazio culturale di dialogo aperto alla cittadinanza.

Libri e Parole si è svolto con il sostegno e la collaborazione del Comune di Sabaudia, e in particolare del Settore Cultura diretto dalla dottoressa Sara Macera.