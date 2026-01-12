Mese della Memoria: al via il progetto “Conoscere per non dimenticare”

Circa duemila studenti delle scuole superiori della provincia di Latina sono coinvolti nel progetto “Il Mese della Memoria – Conoscere per non dimenticare”, promosso dalla Provincia di Latina in collaborazione con il Museo Piana delle Orme. L’iniziativa, giunta al terzo anno consecutivo, si inserisce nel protocollo d’intesa che rafforza la partnership tra le due realtà per la valorizzazione della memoria storica, dell’identità territoriale e della coscienza civile delle nuove generazioni.

Questa mattina si è svolta la giornata inaugurale del calendario di visite didattiche che, fino al 20 gennaio, vedrà gli studenti partecipare a percorsi educativi e incontri tematici all’interno del Museo Piana delle Orme. All’avvio del progetto erano presenti il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli e il Direttore scientifico del Museo demo-etno-antropologico, Fosco Esposito.

Nel suo intervento, il Presidente Stefanelli ha sottolineato il ruolo centrale di Piana delle Orme come luogo simbolo della memoria collettiva del territorio e l’importanza di trasmettere la conoscenza storica come strumento di consapevolezza, responsabilità e tutela dei valori democratici. Un impegno che si inserisce anche nel percorso istituzionale che lo vedrà, a fine mese, presente ad Auschwitz, a testimonianza della volontà di mantenere viva la memoria delle tragedie del Novecento. Stefanelli ha inoltre ringraziato il Museo, i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti per l’adesione al progetto, evidenziando il valore della collaborazione tra istituzioni e scuola.

Il Direttore scientifico Fosco Esposito ha rimarcato come Piana delle Orme rappresenti un unicum nel panorama museale nazionale, capace di raccontare il Novecento in modo immersivo e accessibile, grazie a oltre trentamila metri quadrati di esposizione e a padiglioni di forte impatto scenografico. Attraverso programmi come “Scuola Aperta” e le “Giornate della Memoria”, la collaborazione con la Provincia ha consentito di avvicinare migliaia di studenti alla storia contemporanea vissuta e raccontata dal vivo.

Il calendario delle visite coinvolge numerosi istituti della provincia e si sviluppa fino al 20 gennaio, confermando l’obiettivo condiviso di costruire una memoria storica comune, rafforzare l’identità territoriale e offrire ai giovani strumenti concreti per comprendere il passato e non dimenticare.