A Priverno riparte il Consiglio Comunale dei Giovani. L’amministrazione comunale ha avviato ufficialmente l’iter che porterà alle elezioni del nuovo organismo di rappresentanza giovanile, fissate per venerdì 27 febbraio 2026. Le liste dei candidati dovranno essere presentate entro il 27 gennaio 2026.

Il Consiglio Comunale dei Giovani, istituito a Priverno nel 2009, è un organo democratico composto da ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Per diversi anni ha promosso iniziative culturali, sociali e sportive in collaborazione con l’ente, sospendendo poi le proprie attività durante il periodo dell’emergenza pandemica.

La sua ricostituzione rappresenta un’importante occasione di partecipazione e crescita civica per le nuove generazioni. Il Consiglio dei Giovani è infatti pensato come uno spazio di cittadinanza attiva, in cui imparare a confrontarsi, rispettare le regole democratiche e contribuire in modo concreto alla vita pubblica, sviluppando competenze, consapevolezza e senso di responsabilità.

Un passaggio fondamentale è avvenuto lo scorso 20 ottobre 2025, quando il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento, aggiornato secondo le indicazioni della Regione Lazio, che definisce principi, criteri e modalità di funzionamento del Consiglio dei Giovani. Grazie anche a un contributo regionale di 5mila euro assegnato al Comune di Priverno, il progetto può ora ripartire.

Con la pubblicazione del decreto del sindaco si è aperta la fase organizzativa. Le liste dei candidati dovranno essere presentate entro le ore 17 del 27 gennaio 2026 all’Ufficio Protocollo del Comune. Le elezioni si svolgeranno in un’unica giornata, venerdì 27 febbraio, dalle ore 10 alle ore 18, presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale.

L’amministrazione invita tutti i giovani interessati a partecipare con entusiasmo e spirito costruttivo alla rinascita di questo spazio di confronto e progettazione condivisa. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Priverno.