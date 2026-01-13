Viabilità, disagi per pendolari e automobilisti tra treni e Pontina

Mattinata complessa sul fronte della viabilità per pendolari e automobilisti tra treni e traffico stradale. A creare disagi è lo sciopero nazionale di 24 ore del personale autoferrotranvieri, in corso per l’intera giornata di oggi, che sta incidendo sulla circolazione ferroviaria e sugli spostamenti quotidiani. Trenitalia ha comunicato che nel corso della giornata potranno verificarsi ritardi e cancellazioni dei treni, pur restando garantite le fasce di servizio fino alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Una situazione che sta spingendo molti viaggiatori a riorganizzare gli spostamenti, con ripercussioni anche sulla viabilità stradale. Sulla strada statale Pontina si registrano infatti rallentamenti e code tra Pomezia e Castel Romano, in direzione Roma, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 24,500. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, impegnate nella gestione del traffico e nelle operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il traffico risulta fortemente rallentato e si invitano gli automobilisti a prestare attenzione e, se possibile, a valutare percorsi alternativi.