Latina, inchiesta sulle bombe in città: in silenzio tre dei quattro arrestati

Interrogati dal Gip, dei quattro arrestati delle case Arlecchino ha parlato solo il custode delle armi, Davide Greco, mentre i fratelli Spinelli e Mauriello sono rimasti in silenzio. L’operazione “Battaglia Navale” fa luce su tre degli attentati esplosivi che hanno scandito gli ultimi mesi del capoluogo pontino, quello del 7 settembre alle case Arlecchino, del 18 settembre in viale Nervi e quello del 13 novembre nell’androne di un condominio, ancora alle Gescal. Le indagini di Polizia e Carabinieri hanno portato ad accertare il movente della guerra segnata da bombe e attentati: al centro di tutto il traffico di droga.

Sempre ieri si sono tenuti anche gli interrogatori di convalida dei due diciottenni arrestati venerdì scorso dopo essere stati trovati in possesso di droga, armi e contanti. In questo caso è stato il Gip Giuseppe Cario a disporre nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, dopo che entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.