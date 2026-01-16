Cisterna Volley ritrova la vittoria e batte Monza 3-1

Il Cisterna Volley ritrova la vittoria, che mancava da novembre, la prima col bottino pieno (le altre tre erano arrivate sempre al tie-break), e lo fa nella partita più importante: la squadra di Morato sale a 10 punti, sei in più del fanalino di coda Grottazzolina, a -1 da Padova (che di punti ne ha 11 e sarà il prossimo avversario di Cisterna), a – 2 da Monza e Cuneo.

Il Cisterna ha giocato una buona pallavolo, e vinto meritatamente. Da rimarcare la prestazione di squadra, di un gruppo rimasto sempre unito, di gente come Lanza che insegna volley, di Fanizza che cresce gara dopo gara, di Plak che ha giocato la sua miglior prestazione di stagione, di Barotto che sta uscendo fuori alla distanza, di Bayram che timbra sempre il cartellino, di Mazzone, ed anche di chi finora ha giocato meno: importantissimo il contributo di Diamantini e Muniz. E del coach, che ha sempre rimarcato l’importanza del lavoro.