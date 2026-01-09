Tiziano Ferro, da oggi “Sono un grande”

Il 2026 di TIZIANO FERRO si apre con “Sono un grande”, il nuovo singolo in radio e video da oggi, venerdì 9 gennaio per Sugar Music.

Il brano che ha dato il titolo all’ultimo disco del cantautore italiano è accompagnato da un video ufficiale girato a Los Angeles da Cosimo Alemà e prodotto da Borotalcotv visibile su Youtube.

“Sono un grande” dà il via così ad un anno importante per l’artista, un anno che lo vedrà di nuovo protagonista negli Stadi dove avrà l’occasione di far ascoltare al pubblico oltre alle canzoni del nuovo album, anche i successi che hanno segnato i suoi primi 25 anni di carriera.

“Sono un grande” (di Tiziano Ferro, Roberto Casalino e Simone Cremonini e prodotto da Marco Sonzini, e Stefano “Zef” Tognini) rappresenta un profondo legame tra Ferro e il suo pubblico: “L’unico obbligo che ho sempre avuto nei confronti di chi mi ascolta è la verità, in maniera quasi brutale. Anche se non sento di essere “un grande” mettiamolo tra le opzioni, tra la lista di cose che posso, che possiamo essere. Questo è il disco delle supposizioni che poi diventano nuove affermazioni di vita e questa canzone è qui per ricordarmelo, per ricordarcelo”.

Quest’ultimo disco di Tiziano è stato un album necessario e terapeutico, un album liberatorio e con un forte sguardo rivolto al futuro. Nelle 12 tracce che lo compongono (11 nella versione standard e 12 in cd e vinile) il cantautore pontino ha riscoperto le sue radici ed è entrato nella seconda parte della sua carriera accompagnato dal nuovo team scelto per questa avventura (Sugar Music e Big Picture Management).

Manca sempre meno al ritorno live. I biglietti per il tour STADI26 sono disponibili su www.livenation.it/tizianoferro e a 5 mesi di distanza sono già stati venduti oltre 350.000 mila tagliandi oltre ad aver raddoppiato gli appuntamenti di Milano e Roma.

Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, vedrà Tiziano Ferro esibirsi in 12 date negli stadi delle principali città italiane:

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil

6 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

7 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

28 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

3 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo