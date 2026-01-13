Latina, per strada con un coltello a serramanico, denunciato un 35enne

LATINA – Si aggirava per strada a Latina di notte in zona rossa, un 35 enne controllato dai carabinieri nell’ambito dei servizi straordinari ad “Alto impatto” aveva con sé un coltello a serramanico da 15 centimetri. Il giovane, del capoluogo, è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere e il coltello sequestrato. I controlli del territorio vengono svolti in questi giorni anche di notte nelle zone dove si verificati di recente episodi esplosivi e incendiari. Durante gli ultimi, svolti da militari della Compagnia Carabinieri di Latina, con il supporto della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, sono stati complessivamente controllate 48 persone e 19 veicoli, e eseguite 8 perquisizioni. Nel corso delle attività sono stati inoltre segnalati all’Autorità Amministrativa 6 soggetti, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, tra hashish e cocaina, per un peso complessivo di oltre 10 grammi.