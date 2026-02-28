Basket, Benacquista Latina in campo a Ferrara per la 29° di serie B

LATINA – E’ stato approvato dalla giunta comunale di Latina il progetto di fattibilità tecnico-economica per il Playground in via Don Morosini. “L’intervento – chiarisce Chiarato – verrà realizzato da Sport e salute in zona R1, integrato all’interno della passeggiata Sandro Pertini, riscoprendo l’antica vocazione di un’area che un tempo fu proprio ludica e sportiva. Sarà dedicato ai giovani, ma allo stesso tempo potranno utilizzarla famiglie e cittadini. Non è solo un progetto di riqualificazione urbana, ma un’idea di società in cui lo spazio pubblico torna ad essere il centro della vita sociale, non più lasciato all’indifferenza. Dopo anni di difficoltà, “illumineremo” gli spazi di via Don Morosini non solo con bellissime strutture colorate, sportive e di arredi urbani, ma anche con tanti giovani e meno giovani che riempiranno di vita questi luoghi”.

Soddisfatta la sindaca Celentano: “Con la pubblicazione di questo atto – afferma – compiamo un importantissimo passo in avanti verso la realizzazione del playground in via Don Morosini che riqualificherà l’intera area e offrirà spazi gratuiti a tutti coloro che vogliono praticare attività sportiva all’aperto. Entriamo ora nella fase operativa che porterà alla realizzazione di un’area dedicata al basket, un’area per praticare calisthenics ossia discipline sportive che utilizzano il peso del corpo come resistenza per sviluppare l’armonia e la forza del corpo e una zona per il parkour progettata per favorire l’attività fisica dinamica e la socializzazione, attraverso spazi sicuri e strutture idonee. L’obiettivo è quello di realizzare un ‘polo sportivo’ attrezzato in grado di poter gestire un’offerta continuativa e polifunzionale, rigenerando al tempo stesso il quartiere. Ringrazio, per questo risultato, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, la dirigente Micol Ayuso, gli uffici e tutti gli attori protagonisti di questo processo che avrà ottime ricadute sulla comunità tutta”.