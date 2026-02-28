SPORT
Vittoria piena per Cisterna Volley nella prima partita del Torneo di Dubai
Vittoria piena per il Cisterna Volley (nome nel torneo Min Investment) nella gara d’esordio del NAS Sports Tournament: battuto in tre set il Tiger Zabeel. Buona prestazione per il gruppo pontino, Morato anche in considerazione delle fatiche della Superlega e delle poche ore a disposizione per recuperare, ha lasciato a riposo più di qualche giocatore.
Archiviata l’ultima gara di Regular Season giocata a Trento e chiusa la stagione al decimo posto della classifica (ad aprile inizieranno i playoff 5° posto), la squadra pontina è volata negli Emirati Arabi dove a Dubai ha esordito nella prima del torneo in programma fino al 7 marzo presso il Nad Al Sheba Sports Complex, nell’ambito di una kermesse che comprende anche altri sport, dal padel al ciclismo passando per la scherma, il basket e altre discipline ancora. Al Volleyball Tournament partecipano 8 squadre, divise in due gironi da quattro: le prime due di entrambi i gironi accederanno alle semifinali, per giocarsi il titolo.
Il Cisterna Volley (Min Investment) inserito nel gruppo B, giocherà di nuovo domenica 1° marzo (ore 18 italiane) contro lo Zabeel e martedì 3 marzo (sempre ore 18 in Italia) contro l’Altadawi, così è stato chiamato Cuneo (altra formazione di SuperLega invitata al Torneo arabo). Il 5 marzo si giocheranno le due semifinali, il 6 marzo la finale per il terzo posto, il 7 marzo la finale per la conquista del trofeo.
Basket, Benacquista Latina in campo a Ferrara per la 29° di serie B
LATINA – Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20:30, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket sarà di scena alla Giuseppe Bondi Arena per affrontare l’Adamant Ferrara nella gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie B Nazionale. A rinforzare il gruppo sono arrivati intanto l’ala Yannik Giombini e il playmaker Vincenzo Taddeo (viste le assenze di Antonio Gallo e Ilario Simonetti).
Latina occupa attualmente il quarto posto in solitaria con 40 punti, a quattro lunghezze dal terzetto di testa composto da Virtus Roma, Pielle Livorno e JuveCaserta, tutte a quota 44. A differenza delle squadre che la precedono, la Benacquista ha già osservato il turno di riposo e deve ancora recuperare la sfida interna con Chiusi (in programma il 25 marzo). Alle spalle dei nerazzurri, staccata di quattro punti, c’è la Luiss Roma, a conferma di una classifica corta e di un equilibrio che rende ogni partita determinante. Ferrara, attualmente quattordicesima ha 18 punti avrà in panchina il neo arrivato coach Giancarlo Sacco, a Latina nella stagione 2023/24.
Latina, approvato il progetto per il Playground di Via Don Morosini
LATINA – E’ stato approvato dalla giunta comunale di Latina il progetto di fattibilità tecnico-economica per il Playground in via Don Morosini. “L’intervento – chiarisce Chiarato – verrà realizzato da Sport e salute in zona R1, integrato all’interno della passeggiata Sandro Pertini, riscoprendo l’antica vocazione di un’area che un tempo fu proprio ludica e sportiva. Sarà dedicato ai giovani, ma allo stesso tempo potranno utilizzarla famiglie e cittadini. Non è solo un progetto di riqualificazione urbana, ma un’idea di società in cui lo spazio pubblico torna ad essere il centro della vita sociale, non più lasciato all’indifferenza. Dopo anni di difficoltà, “illumineremo” gli spazi di via Don Morosini non solo con bellissime strutture colorate, sportive e di arredi urbani, ma anche con tanti giovani e meno giovani che riempiranno di vita questi luoghi”.
Soddisfatta la sindaca Celentano: “Con la pubblicazione di questo atto – afferma – compiamo un importantissimo passo in avanti verso la realizzazione del playground in via Don Morosini che riqualificherà l’intera area e offrirà spazi gratuiti a tutti coloro che vogliono praticare attività sportiva all’aperto. Entriamo ora nella fase operativa che porterà alla realizzazione di un’area dedicata al basket, un’area per praticare calisthenics ossia discipline sportive che utilizzano il peso del corpo come resistenza per sviluppare l’armonia e la forza del corpo e una zona per il parkour progettata per favorire l’attività fisica dinamica e la socializzazione, attraverso spazi sicuri e strutture idonee. L’obiettivo è quello di realizzare un ‘polo sportivo’ attrezzato in grado di poter gestire un’offerta continuativa e polifunzionale, rigenerando al tempo stesso il quartiere. Ringrazio, per questo risultato, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, la dirigente Micol Ayuso, gli uffici e tutti gli attori protagonisti di questo processo che avrà ottime ricadute sulla comunità tutta”.
Latina, il campo sportivo intitolato a Vincenzo D’Amico sarà inaugurato l’11 marzo
LATINA – Sarà inaugurato l’11 marzo il campo sportivo intitolato a Vincenzo D’Amico, in viale Paganini, nel quartiere ex Q4. Lo hanno annunciato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato e la moglie del grande calciatore scomparso. Intanto si lavora all’affidamento dell’impianto.
“L’amministrazione – afferma la sindaca Matilde Celentano – procederà con l’affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, nella forma della concessione di servizi, per una durata di 8 anni, sulla base del piano economico-finanziario redatto a supporto dell’Ente. L’impianto si estende su una superficie di circa 13.000 metri quadrati e comprende campi da calcio a 5, basket, pallavolo, tennis, padel, pista di atletica, campo da bocce, percorso vita, aree verdi e un’area coperta con punto ristoro da predisporre. È uno spazio che dedichiamo interamente ai cittadini, pensato per favorire l’inclusione, l’aggregazione e la pratica sportiva a tutte le età”.
“Durante la premiazione degli sportivi che si sono distinti nel corso del 2025, abbiamo annunciato insieme alla moglie di D’Amico, Simona Palombi, la data dell’inaugurazione: l’11 marzo alle ore 10.30 – aggiunge l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – . Un momento atteso da tutta la cittadinanza, per l’apertura di un’area che sarà a servizio del quartiere e dell’intera città. Con la determinazione approvata oggi compiamo un ulteriore passo avanti: dalla relazione tecnico-economica approvata è emerso che la gestione dell’impianto configura un servizio pubblico locale di rilevanza economica e, dunque, verrà affidato per otto anni. Non vediamo l’ora che sia a disposizione di tutta la cittadinanza”.
