Cuore e prevenzione: incontro pubblico a Borgo Piave

Sabato 28 febbraio, dalle ore 10 alle 13, Casa di Quartiere di Borgo Piave

Sabato 28 febbraio, dalle ore 10 alle ore 13, la Casa di Quartiere di Borgo Piave ospiterà un momento di sensibilizzazione dedicato al benessere cardiologico, aperto a tutti. L’iniziativa è promossa dall’APS Mengoni di Latina, presieduta da Assunta Gneo, che per l’occasione incontrerà il cardiologo Antonino Stipo in un dialogo diretto e accessibile sui temi della prevenzione e della salute del cuore.

La mattinata porrà l’attenzione su alcune delle patologie cardiovascolari più diffuse e rilevanti, a partire dall’ipertensione essenziale, spesso silenziosa ma responsabile di gravi complicanze, fino all’infarto miocardico e all’angina pectoris, condizioni che richiedono consapevolezza, tempestività e corretti stili di vita. L’obiettivo dell’incontro è offrire informazioni chiare e scientificamente fondate, creando uno spazio di confronto in cui i cittadini possano porre domande, sciogliere dubbi e acquisire strumenti utili per la prevenzione.

La mattinata si concluderà con una dimostrazione pratica di rianimazione BLS-D, un momento particolarmente significativo perché fornirà ai partecipanti nozioni fondamentali per intervenire in caso di emergenza, rafforzando il senso di responsabilità collettiva e la cultura del primo soccorso.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Associazione di Promozione Sociale Mengoni, da tempo punto di riferimento sul territorio per le attività di prevenzione e promozione della salute. L’associazione ha recentemente vinto il bando della Regione Lazio per il progetto “Atti.Va.Mente nella società”, un programma finanziato nell’ambito delle politiche per l’invecchiamento attivo, l’inclusione e il benessere delle persone anziane. Il progetto, rivolto in particolare agli over 65, mira a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e civile, riducendo il divario tecnologico e incentivando l’impegno nella comunità attraverso servizi gratuiti di assistenza socio-sanitaria. Tra le principali attività promosse dall’associazione figurano l’assistenza domiciliare, moduli informativi, iniziative legate alla cura degli orti, percorsi di orientamento, programmi di recupero psicofisico e attività ricreativo-culturali, tutte finalizzate a rafforzare il benessere e la coesione sociale.

L’incontro di sabato 28 febbraio rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare la cittadinanza ai temi della prevenzione cardiologica e per ribadire l’importanza di una comunità informata, partecipe e solidale.

Prossimo appuntamento con Salute e Benessere, organizzato dal Centro Sociale di Borgo Piave: dal 2 al 14 marzo soggiorno presso le Terme Pompeo, nel cuore della Ciociaria. Un centro termale a orientamento olistico, specializzato nella cura della persona, ideale per la prevenzione e il trattamento di numerose patologie dell’adulto e del bambino. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 320 195 4023.

