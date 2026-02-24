Torna Trekking nei Parchi: appuntamento domenica 1° marzo 2026

FONDI – Dopo il grande successo delle prime tre edizioni, torna a gran richiesta “Trekking all’interno dei Parchi”: iniziativa promossa dall’assessorato allo Sport e all’Ambiente allo scopo di incentivare l’attività fisica nella natura e valorizzare le aree protette del territorio. Fondi è infatti uno dei pochissimi comuni d’Italia che può vantare la presenza di ben tre Parchi regionali nel proprio vasto perimetro.

Dopo aver esplorato monti e colline che delimitano la fertile Piana di Fondi con escursioni alla scoperta dei Parchi Ausoni e Aurunci, quest’anno l’iniziativa, ormai giunta alla sua quarta edizione, toccherà il Parco Riviera d’Ulisse.

«Il nostro territorio è perfetto per praticare attività sportiva all’aria aperta – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport e all’Ambiente Fabrizio Macaro – e iniziative come questa servono proprio a ricordare alla collettività l’importanza, per il benessere psicofisico di ognuno di noi, di trascorrere del tempo nella natura, rallentando e dedicando anche pochi momenti della settimana alla cura del corpo e della mente, alla socialità e alla salute. Questi eventi, nati con il titolo di Città europea dello Sport ottenuto nel 2021, sono così diventati appuntamenti fissi».

INFO – L’appuntamento è per domenica 1° marzo con ritrovo alle ore 8:30 presso il parcheggio di Via Evangelista a Fondi.

Il percorso avrà una lunghezza di 7 km e un dislivello di 400 metri con difficoltà media e durata approssimativa di 3h e 30.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3356616371.

La partecipazione è gratuita.