Investimento in via Gregorio Antonelli a Terracina: si presenta in caserma, denunciato per omissione di soccorso

Un uomo di 33 anni di Terracina è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri per omissione di soccorso in seguito a un investimento avvenuto la sera precedente in via Gregorio Antonelli.

Nel pomeriggio di ieri, l’uomo si è presentato spontaneamente presso la Compagnia dei Carabinieri di Terracina, dichiarando di essere il conducente dell’autovettura coinvolta nell’incidente. Secondo quanto riferito, non si sarebbe accorto dell’impatto al momento dei fatti, ricostruendo l’accaduto soltanto dopo aver appreso la notizia attraverso i media.

Stando alle prime ricostruzioni, l’automobilista avrebbe investito una donna che stava camminando lungo il margine della carreggiata mentre spingeva la carrozzina della madre, non deambulante. Dopo l’impatto, il conducente si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasportato la donna ferita presso l’ospedale di Latina per le cure del caso. L’anziana madre è stata invece accompagnata all’ospedale di Terracina.

I Carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire ogni aspetto della vicenda.