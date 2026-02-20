Cisterna, il sindaco Mantini chiede l’azzeramento delle commissioni consiliari

Nel pieno dell’indagine sulle ipotesi di corruzione per pratiche urbanistiche nel Comune di Cisterna, il sindaco Valentino Mantini chiede l’azzeramento di tutte le Commissioni consiliari. La proposta, che sarà portata all’esame della Conferenza dei capigruppo, riguarda tutte le sei Commissioni permanenti: dalla I Commissione Finanze e Bilancio alla II Urbanistica e Lavori Pubblici, fino agli organismi che si occupano di Servizi sociali, Cultura, Attività produttive e Affari generali. Un azzeramento complessivo che interviene in una fase delicata per gli equilibri interni alla maggioranza e per l’assetto politico dell’aula.

«Porterò questa proposta all’esame della Conferenza dei capigruppo nello spirito della trasparenza che ha sempre contraddistinto questa Amministrazione – ha dichiarato Mantini –. Reputo questo passaggio opportuno e auspico che tutte le forze politiche condividano l’applicazione del principio di rotazione, con l’obiettivo di rinsaldare il livello di controllo da parte dell’intero Consiglio comunale».

L’azzeramento, nelle intenzioni del primo cittadino, sarebbe finalizzato a ridefinire gli equilibri e rafforzare il ruolo di controllo dell’assemblea consiliare, in un momento in cui la tenuta dell’assetto amministrativo è al centro del confronto politico. Resta ora da capire quale sarà la posizione delle forze di maggioranza e opposizione e se la proposta troverà un’ampia condivisione.