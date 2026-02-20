Latina, piscina e impianto comunale di Via dei Mille, il punto in Commissione sport

LATINA – Ci sono solo quattro mesi di tempo per completare circa il 65% dei lavori della piscina comunale coperta. Il punto è stato fatto ieri in Commissione Sport presieduta dal consigliere Claudio Di Matteo, che si è svolta con la partecipazione dell’assessore Andrea Chiarato e dei dirigenti interessate.

Si tratta di lavori per 1,4 milioni di euro di fondi del Pnrr che riguardano lo smontaggio della copertura per abbassarne l’altezza da 8 a 6 metri, realizzare il nuovo tetto, ridurre la profondità della vasca e demolire la tribuna. Lavori per realizzare i quali sarà necessario montare una imponente gru e smontare il pallone tensostatico che copre la piscina esterna. Una corsa contro il tempo per non perdere il finanziamento del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Sul complesso sportivo di Via dei Mille – ha spiegato l’assessore – insistevano due finanziamenti e sono già state utilizzate tutte le somme per i lavori nella zona spogliatoi della palestra e sul solaio della piscina coperta. L’altro finanziamento comprendeva il lavoro sulla piscina outdoor per la realizzazione della tensostruttura e gli altri per copertura, vasca e tribuna interne entrambi con fondi del Pnrr. C’è poi un terzo cantiere per il consolidamento della struttura (la condizione di otto pilastri pregiudicava la stabilità dell’edificio che era stato chiuso). Questa opera costerà un milione e 700mila euro di bilancio comunale.