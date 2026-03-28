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Calcio, Latina sconfitto in casa. Vince Catania 1-0
Sconfitta amara per il Latina Calcio 1932, battuto uno a zero dal Catania FC al termine di una gara ben giocata ma decisa da un episodio nella ripresa. Dopo un primo tempo ricco di occasioni per i nerazzurri, il gol partita arriva al 20’ del secondo tempo con Bruzzaniti, complice una deviazione. Nel finale il Latina sfiora più volte il pareggio, colpendo anche un palo, ma senza riuscire a concretizzare. Ora testa alla finale di ritorno di Coppa contro il Potenza Calcio, dove servirà una rimonta dopo il 3-1 dell’andata.
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Basket B, Benacquista Latina affronta Imola al Palasport di Cisterna
LATINA – Terza sfida in otto giorni quella in programma domenica 29 al Palasport di Cisterna di Latina, per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che alle 18 affronterà l’UP Andrea Costa Imola in occasione della 33ª giornata del campionato di Serie B Nazionale. Reduci dall’impresa sul campo della capolista Livorno, mai battuta in casa fino a quel momento, e dal successo ottenuto nel recupero contro Chiusi, i ragazzi di coach Franco Gramenzi si godono il primato in classifica, ma con l’obiettivo di proseguire nel proprio percorso di crescita.
Nel prossimo match, i nerazzurri si troveranno di fronte l’Andrea Costa Imola, attualmente settima a quota 34 punti e pienamente in corsa per un posto nei playoff. Nonostante la recente sconfitta casalinga contro Jesi, la formazione emiliana ha già dimostrato di poter essere competitiva anche lontano da casa, conquistando successi su campi difficili come Piombino, San Severo e Faenza. La gara d’andata, disputata al PalaRuggi, aveva visto imporsi i pontini al termine di un match intenso e combattuto, deciso dal canestro di Gallo a tre secondi dalla sirena per il 69-70 finale.
«Stiamo vivendo sicuramente un momento molto positivo, che ci dà grande soddisfazione e orgoglio, sia a livello personale che di squadra – commenta l’ala Raphael Chiti – . Essere in testa alla classifica e competere alla pari con realtà importanti come Livorno, Virtus Roma o Caserta è qualcosa di significativo. Allo stesso tempo, però, non vogliamo accontentarci: la nostra mentalità è sempre stata quella di pensare una partita alla volta, senza guardare troppo avanti, e continuare a lavorare con umiltà giorno dopo giorno. Fin dall’inizio della stagione abbiamo costruito un gruppo molto unito, dentro e fuori dal campo. Un altro aspetto importante è che siamo sempre riusciti a sopperire alle assenze, anche di giocatori importanti. Ognuno cerca di dare qualcosa in più per aiutare la squadra e questo è uno dei nostri punti di forza. Anche i nuovi arrivati si sono inseriti bene: non è mai semplice entrare in corsa in un gruppo già rodato, ma stanno dando un contributo importante. Per quanto riguarda la prossima partita, ci aspettiamo una sfida difficile. L’UP Andrea Costa Imola è una squadra solida, con giocatori di esperienza e qualità, che sta lottando per un posto nei playoff e che verrà qui con grande determinazione. Dovremo affrontarla con la massima attenzione”, conclude il giocatore.
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Top Runners per la Mezza Maratona di Latina, 1400 al via. L’ordinanza viabilità
LATINA – In vista della XXIV mezza maratona di Latina in programma domani domenica 29 marzo, il settore viabilità del Comune ha pubblicato l’ordinanza di interdizione alla circolazione e sosta in alcune vie e piazze del territorio comunale in occasione della competizione podistica in programma domani con la presenza di atleti di primo piano, tra cui i primi classificati italiani uomo e donna, della Maratona di Roma.
“A rendere ancora più straordinaria questa edizione è il record di iscrizioni raggiunto: non più 1300, ma ben 1400 pettorali assegnati, grazie agli ulteriori 100 messi a disposizione nelle ultime ore per rispondere alla richiesta massiccia di partecipazione. Un risultato che testimonia in maniera concreta l’entusiasmo e la crescita continua della manifestazione”, dicono gli organizzatori.
“Un parterre di altissimo livello – commenta il presidente dell’ASD In Corsa Libera e consigliere regionale FIDAL Lazio Davide Fioriello – la presenza di top runner, raggiunti anche grazie all’ottimo lavoro svolto dal professionista ed amico Antonio Sorrenti, darà ulteriore prestigio alla manifestazione, promuovendo il nome di Latina nel panorama podistico nazionale. Siamo grati della forte risposta di iscrizioni, con un doppio sold out dopo l’aggiunta di nuovi pettorali”.
Saranno sulla linea di partenza per la mezza maratona diversi specialisti del mezzofondo nazionale. Oltre al pluricampione mondiale Giorgio Calcaterra, spiccano a fare da capofila al maschile Luca Parisi nella veste di pacer, Andrea Todisco, un personale sulla distanza di 67’04” realizzato al Campionato Italiano Assoluto di Mezza Maratona a Cremona ad ottobre e Umberto Persi, campione del mondo master 2025 sui 10 km e dodicesimo tra gli italiani alla Roma Ostia 2026 dove ha fermato il cronometro a 68’30’’. Al Femminile Sara Carnicelli volto noto all’organizzazione in quanto nel 2025 si è laureata Vice Campionessa Italiana di Maratona alla Maga Circe; Ayse Burcin Sonmez, Hanna Betgstrom, Nataliya Tsyupka e Anna Bianca Richter, quest’ ultima al debutto sulla distanza. Al maschile Matteo Noro, Matteo Barba, Alexandru Ciumacov e Roberto Testero. Tre le donne griffe d’autore anche quella di Aurora Ermini, che ha indossato la maglia Azzurra ai Mondiali Juniores affermandosi sui 3.000 mt. Alla Maga Circe 2026 ha vinto la 29 km, preludio del recente esordio in maratona a Roma dove è stata la terza classificata tra le italiane.
L’ORDINANZA – Nel dettaglio l’ordinanza prevede l’istituzione del Divieto di Circolazione per tutti i veicoli in tutte le vie e piazze di proprietà comunale comprese nel percorso di gara sui 21,097 e 10 Km, ovvero: dall’uscita dal campo CONI, Via Michelangelo Buonarroti, Viale XXI aprile, Via N. Sauro, Via S. Pellico, Via delle Medaglie D’Oro, Piazza della Libertà, Via Armando Diaz, Piazza del Popolo, Via Duca del Mare, Piazzale Prampolini, Via Volturno, Via Garigliano, Via Sant’Agostino, Via del Lido, Via A. Pennacchi, Rotonda Lungomare, Via Lungomare (per circa 1,8 Km.), giro di boa, Via Lugomare, Via A. Pennacchi, Via Toscana, Via Trentino, Via dell’Agora (Attraversamento), Via Polusca, Via Tucci, Via Vincenzo Rossetti, Via Michelangelo Buonarroti, Entrata al campo CONI.
Per il Percorso Family Walk , analoghe limitazioni per uscita dal campo CONI, Via Michelangelo Buonarroti, Viale XXI aprile, Via N. Sauro, Via S. Pellico, Via delle Medaglie D’Oro, Piazza della Libertà, Via Armando Diaz, Corso della Repubblica, Via E. di Savoia, Piazza della Libertà, Via delle Medaglie D’Oro, Via S. Pellico, Via N. Sauro, Viale XXI Aprile, Via Michelangelo Buonarroti, Entrata al campo CONI, dalle ore 08.30 e sino al termine della gara, previsto per le ore 13.00 circa, del giorno 29.03.2026, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati.
Prevista anche l’istituzione del Divieto di Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli in Via Michelangelo Buonnarroti ed in Via Lungomare (tratto compreso tra Capoportiere e Rio Martino), dalle ore 08.30 e sino al termine della gara, previsto per le ore 13.00 circa di domenica 29.03.2026, eccetto forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati.
Collaborano allarealizzazione dell’evento, la Regione Lazio presente nel villaggio della gara al Campo Coni, che darà prestigio e risalto alla manifestazione promuovendo il territorio attraverso la corsa e tutti i partner coinvolti: PlasticFree, Abc Latina ed i suoi ispettori ambientali, Sport’85, MC Donald’s Latina, Confagricoltura Latina, Seat Icar Spa, Cantina Villa Gianna, Park Hotel, Stema Fisiolab, Castel Romano Designer Outlet, Todis via Ezio, Corato Carrelli, Cosmari, Daniele Botticelli Impresa Edile, Mammut ed ai media partner LazioTv, LatinaCorriere.t, Gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina”.
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Latina attende Catania, mister Volpe: “Serve malizia, siamo pronti”
LATINA – Vigilia di campionato per il Latina che si prepara a ricevere al Francioni il Catania. Mister Gennaro Volpe ha analizzato la sfida valida per la 34° giornata di serie C e rispondendo alle domande dei giornalisti ha puntualizzato: “Sapevamo che il calendario nelle ultime cinque partite sarebbe stato difficile, però l’avversario non lo possiamo scegliere e il calendario non lo possiamo cambiare. Possiamo però decidere come affrontarle queste partite e queste partite vanno affrontate col veleno addosso e col fuoco negli occhi, come ho detto alla squadra”. Poi, proseguendo ha incitato i suoi: “Dobbiamo essere bravi ad alzare il livello di cattiveria, di furbizia, di malizia. Io credo che abbiamo fatto un percorso lungo, faticoso, fatto pieno di salite, pieno di buche, però ci siamo sempre rialzati, siamo sempre in piedi e soprattutto siamo vivi e siamo pronti ad affrontare questo finale di stagione al massimo delle nostre possibilità”.
L’allenatore potrà contare sui recuperati Riccardi, Fasan, Tomaselli, e D’Angelo, non potrà giocare invece De Cristoforo.
La partita si giocherà senza tifo avversario dopo la valutazione del GOS tradotta nell’ordinanza del prefetto di Latina che ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia.
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