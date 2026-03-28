Basket B, Benacquista Latina affronta Imola al Palasport di Cisterna

LATINA – Terza sfida in otto giorni quella in programma domenica 29 al Palasport di Cisterna di Latina, per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che alle 18 affronterà l’UP Andrea Costa Imola in occasione della 33ª giornata del campionato di Serie B Nazionale. Reduci dall’impresa sul campo della capolista Livorno, mai battuta in casa fino a quel momento, e dal successo ottenuto nel recupero contro Chiusi, i ragazzi di coach Franco Gramenzi si godono il primato in classifica, ma con l’obiettivo di proseguire nel proprio percorso di crescita.

Nel prossimo match, i nerazzurri si troveranno di fronte l’Andrea Costa Imola, attualmente settima a quota 34 punti e pienamente in corsa per un posto nei playoff. Nonostante la recente sconfitta casalinga contro Jesi, la formazione emiliana ha già dimostrato di poter essere competitiva anche lontano da casa, conquistando successi su campi difficili come Piombino, San Severo e Faenza. La gara d’andata, disputata al PalaRuggi, aveva visto imporsi i pontini al termine di un match intenso e combattuto, deciso dal canestro di Gallo a tre secondi dalla sirena per il 69-70 finale.

«Stiamo vivendo sicuramente un momento molto positivo, che ci dà grande soddisfazione e orgoglio, sia a livello personale che di squadra – commenta l’ala Raphael Chiti – . Essere in testa alla classifica e competere alla pari con realtà importanti come Livorno, Virtus Roma o Caserta è qualcosa di significativo. Allo stesso tempo, però, non vogliamo accontentarci: la nostra mentalità è sempre stata quella di pensare una partita alla volta, senza guardare troppo avanti, e continuare a lavorare con umiltà giorno dopo giorno. Fin dall’inizio della stagione abbiamo costruito un gruppo molto unito, dentro e fuori dal campo. Un altro aspetto importante è che siamo sempre riusciti a sopperire alle assenze, anche di giocatori importanti. Ognuno cerca di dare qualcosa in più per aiutare la squadra e questo è uno dei nostri punti di forza. Anche i nuovi arrivati si sono inseriti bene: non è mai semplice entrare in corsa in un gruppo già rodato, ma stanno dando un contributo importante. Per quanto riguarda la prossima partita, ci aspettiamo una sfida difficile. L’UP Andrea Costa Imola è una squadra solida, con giocatori di esperienza e qualità, che sta lottando per un posto nei playoff e che verrà qui con grande determinazione. Dovremo affrontarla con la massima attenzione”, conclude il giocatore.