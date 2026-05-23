CRONACA
Denunciato per furto di gatti il Presidente di un’associazione animalista
Denunciato a Priverno il Presidente di un’Associazione animalista per furto di gatti. Nella denuncia presentata ai Carabinieri Forestali veniva spiegato che la gatta, di proprietà del cittadino che ha sporto denuncia era lasciata normalmente in libertà, ma che poi faceva sempre ritorno sempre. Il modus operandi dell’associazione era volto a prelevare diversi gatti che vivevano in libertà per poi prelevarli e rinchiuderli in alcuni rifugi in uso all’associazione. La legge quadro n. 281/1991 e la Legge Regionale 34/1997 tutela i gatti che vivono in libertà come patrimonio indisponibile dello Stato e vieta di spostarli dal loro habitat e ogni movimentazione va autorizzata e comunicata agli enti competenti. Dall’attività di accertamento svolta congiuntamente al Servizio Veterinario della ASL di Latina è emerso che i luoghi occupati dagli animali non risultano essere registrati come “rifugio per animali” come espressamente previsto dalla normativa di settore. Accertati i fatti ed espletata l’attività d’indagine i militari hanno proceduto a deferire a piede libero per furto di gatto di privato e per furto aggravato di gatti appartenenti al Comune di Priverno il Presidente dell’Associazione animalista.
CRONACA
A Latina servizi ad Alto Impatto nei quartieri Nicolosi, Trieste e della movida
Servizio ad “Alto Impatto” della Polizia di Stato a Latina nel fine settimana che ha visto impegnate le pattuglie della Squadra Volante della Questura di Latina unitamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio di Roma, di personale della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale. I controlli si sono concentrati in particolare nei quartieri Nicolosi e Trieste e nelle aree limitrofe, zone ritenute maggiormente sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. In Via XXIV Maggio, gli operatori hanno identificato due soggetti, uno dei quali, cittadino extracomunitario con numerosi precedenti di polizia, risultava destinatario di un precedente provvedimento di espulsione. Ieri in serata, i controlli si sono poi spostati nelle zone della “movida”, con particolare attenzione alle aree interessate dalla maggiore presenza di giovani, soprattutto in vista dell’approssimarsi della stagione estiva. Le attività di controllo straordinario del territorio, disposte dalla Questura di Latina in tutta l’area della provincia di Latina, continueranno anche nelle prossime settimane al fine di garantire sicurezza, e la legalità.
CRONACA
Controlli straordinari della Polizia di Stato a Cisterna: scoperto uno spacciatore
Operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, da parte della Polizia di Stato di Cisterna di Latina con il supporto dell’Unità Cinofila di Nettuno. Nell’ area mercato e a Piazza Amedeo di Savoia, sono stati effettuati posti di controllo, identificazioni e perquisizioni. Controllate 74 persone, di cui 11 già attenzionate, eseguite 4 perquisizioni e contestate 2 violazioni al Codice della Strada. Nel corso dell’operazione è stato denunciato un soggetto, sospettato di essere responsabile di attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Era in possesso di denaro contante, strumenti presumibilmente utilizzati per il confezionamento nonché di un articolato sistema di videosorveglianze che gli consentiva di monitorare l’arrivo di eventuali pattuglie per controlli, il tutto sottoposto a sequestro. Un’altra persona è stata segnalata per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.
CRONACA
Auto a fuoco nella notte ad Aprilia, indagini in corso
Paura nella notte ad Aprilia, dove un’auto è stata distrutta da un incendio in via Meucci. Le fiamme hanno avvolto una Citroen parcheggiata lungo la strada, provocando danni anche alla facciata di un negozio e di un’abitazione vicina. L’allarme è scattato poco dopo la comparsa del rogo, che in breve tempo ha generato forte preoccupazione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area interessata. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Aprilia, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: gli investigatori stanno verificando se l’incendio sia di natura dolosa oppure causato da un guasto accidentale.
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