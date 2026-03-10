“Radici del Benessere”: al via il ciclo di incontri nelle scuole tra nutrizione e sport

LATINA – Si terrà questa sera al Teatro D’Annunzio di Latina la finale di Viviamo D’Arte, il Festival dedicato alla valorizzazione dei talenti artistici ideato e diretto da Anna Lungo e Luca Ceccherelli. Sono 22 i concorrenti che si sfidano davanti al pubblico e che saranno esaminati dalla giuria composta da Grazia Di Michele, Luca Pitteri e Rita Perrotta. Anche il pubblico potrà votare, in modalità digitale, durante la serata.

Il teatro è sold out per la serata, a testimonianza del grande interesse per la manifestazione oltre che per questa serata conclusiva che si preannuncia come un grande spettacolo di musica e talento, capace di valorizzare giovani artisti e offrire al pubblico un evento ricco di emozioni, contenuti esclusivi e ospiti speciali.

La professoressa Lungo al microfono di Antonella Melito che presenterà la serata

Durante la serata si esibiranno nell’ordine:

Ludovica Porfiri

Chiara Cipriottto

Sara Fattori

Nina Perrini

Davide Settevendemie

Victoria Cino

Anna Wiertzcovski

Sofia Sharkozi

Giulia Perrone

Ambra Ilacqua

Sabrina Brodosi

Angelica Montanaro

Allegro Con Brio

Sara Iachetta

Fabrizio Coletta

Aurora Castellani

Sara Campagnaro

Claudia Meddi

Monica Policriti

Mino Randelli e Francesco Fiorentini

Giovanni D’Avanzo

Better Than Study