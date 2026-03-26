ATTUALITA'
Rizzardi Yachts presenta il nuovo INSix: “Personalizzazione al top”
SABAUDIA – Rizzardi Yachts presenta il nuovo INSix. Il progetto che ha debuttato alla prima edizione del Napoli Boat Show, a Castellammare di Stabia, evoluzione dell’INSix non è uno yacht “di serie”, ma un’imbarcazione disegnata e costruita attorno alle esigenze specifiche del cliente. “L’INSix – spiegano dal cantiere pontino – è un open sotto i 20 metri che esprime equilibrio tra carattere e raffinatezza. Le linee sono pulite, tese, riconoscibili, mentre l’hard-top contribuisce a slanciare il profilo, dando dinamismo all’insieme. Il dialogo tra esterni e interni è fluido, grazie a un’ampia apertura che crea continuità negli spazi e rende la vita a bordo naturale, senza barriere”.
Tre cabine, ambienti curati nei dettagli e una scelta di materiali completamente personalizzabile, dalle finiture ai colori, è in grado di riflettere il gusto del suo armatore, in un processo che privilegia l’unicità rispetto alla standardizzazione. “In questo esemplare, inoltre, è stata adottata una propulsione tradizionale in linea d’asse, a conferma di una scelta orientata a solidità e affidabilità – aggiungono dal cantiere – . Determinante è anche la componente artigianale: ogni fase della costruzione coinvolge maestranze italiane altamente specializzate, capaci di tradurre esperienza e cultura del fare in qualità tangibile. È qui che si misura la differenza tra un prodotto industriale e uno yacht con identità”.
Rizzardi è già al lavoro su nuovi progetti, attualmente in avanzato stato di sviluppo, che saranno svelati nei prossimi mesi: “Soluzioni innovative e una visione ancora più ampia del concetto di personalizzazione: tutto è pronto, ma per ora resta riservato”.
ATTUALITA'
Fondi, disarma un minore durante una violenta aggressione, una targa per il poliziotto Massimiliano Altobelli
FONDI – Sabato scorso, libero dal servizio, aveva disarmato un ragazzo di 14 anni che aveva ferito un altro minorenne in Piazza De Gasperi. Il sindaco Beniamino Maschietto ha ricevuto in Comune il sovrintendente capo della Polizia di Stato Massimiliano Altobelli per ringraziarlo a nome della collettività, consegnandogli una targa
“Al Sovrintendente capo Massimiliano Altobelli per aver disarmato, con coraggio e prontezza d’animo, un minorenne durante una brutale aggressione in pieno centro, per essersi distinto come cittadino esemplare e aver reso onore alla divisa anche fuori dal servizio”, la motivazione.
La consegna del riconoscimento è avvenuta poco prima della riunione del tavolo convocato questa mattina, a porte chiuse, per affrontare proprio il caso dell’accoltellamento in Piazza De Gasperi alla presenza del sindaco, dei dirigenti scolastici, delle garanti regionali e comunali, dei servizi sociali e delle assistenti sociali dell’Ente. Il primo cittadino e il vice Vincenzo Carnevale hanno ricevuto il poliziotto che presta servizio presso l’ispettorato di “Palazzo Chigi”, nel dispositivo di sicurezza del Presidente del Consiglio, per ringraziarlo, a nome della collettività, e conferirgli un riconoscimento simbolico. “È stato soltanto grazie alla presenza di un cittadino esemplare come Altobelli, se il gravissimo episodio di sabato sera in piazza De Gasperi non è sconfinato in qualcosa di ben più grave”, si legge in una nota del Comune.
ATTUALITA'
Ater Latina, piano da oltre 4 milioni per recuperare più di 100 alloggi popolari
Più di cento case popolari oggi inutilizzate torneranno disponibili per le famiglie. È il risultato del nuovo piano avviato da Ater Latina, che accelera sul recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in diversi comuni della provincia.
Si tratta di alloggi rimasti chiusi per anni, oggi fuori uso, che saranno riqualificati e rimessi nel circuito delle assegnazioni. L’intervento, dal valore complessivo superiore ai 4 milioni di euro, punta a restituire funzionalità a oltre 100 abitazioni e a rispondere in modo più concreto alla crescente domanda abitativa sul territorio. L’avvio dei cantieri è previsto per il prossimo mese di maggio.
Il programma non riguarda solo le singole unità abitative, ma prevede anche interventi sulle parti comuni degli edifici, con particolare attenzione alla sicurezza e all’adeguamento alle normative antincendio. L’obiettivo è migliorare la qualità complessiva degli immobili e garantire condizioni abitative più sicure e dignitose.
Nel quadro di questa strategia, Ater Latina punta a ridurre progressivamente il numero di alloggi non utilizzati, oggi superiore a 200, fino ad azzerarlo nel tempo, ampliando così l’offerta abitativa pubblica e rispondendo alle esigenze delle famiglie in graduatoria.
ATTUALITA'
Scippi alla stazione di Latina Scalo, la sindaca Celentano scrive al Ministro Piantedosi, Valletta al Sottosegretario Molteni
LATINA – Dopo gli ultimi episodi di cronaca, la sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha inviato una lettera al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per richiamare l’attenzione sulla crescente emergenza sicurezza nell’area di Latina Scalo, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria.
“Negli ultimi giorni – ha dichiarato la prima cittadina – si è registrata una preoccupante escalation di episodi criminosi, tra cui rapine e scippi ai danni di pendolari, studenti universitari e, in alcuni casi, anche minorenni. Si tratta di fatti che si inseriscono in un contesto già critico, segnato da eventi analoghi nei mesi scorsi e ha ricordato l’impegno per l’istituzione di un presidio della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Latina Scalo, preso dal Ministro in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica del 13 giugno 2025, relativo all’.
“Alla luce del peggioramento del contesto – ha proseguito Celentano – ho ritenuto necessario scrivere al Ministro per avere un aggiornamento su quell’impegno, che l’amministrazione che rappresento aveva accolto con grande apprezzamento, confidando in un suo autorevole intervento per garantire e ripristinare adeguati livelli di sicurezza. La sicurezza dei cittadini e dei pendolari deve essere una priorità assoluta”.
Anche il consigliere comunale e capogruppo della Lega, Vincenzo Valletta in una nota ha sottolineato l’ ” escalation che sta alimentando un diffuso senso di insicurezza tra cittadini e pendolari” ipotizzando “la presenza di gruppi organizzati che agiscono con continuità lungo la tratta ferroviaria” e definendo il posto fisso della Polizia Ferroviaria all’interno della stazione come “una misura concreta e indispensabile per prevenire e contrastare fenomeni criminali sempre più frequenti.”
“Ho già avviato interlocuzioni con il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni — spiega Valletta — al fine di attivare tempestivamente la filiera istituzionale necessaria affinché questa richiesta possa tradursi in azioni rapide ed efficaci. È fondamentale che lo Stato dimostri una presenza chiara e autorevole sul territorio.”
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