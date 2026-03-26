Rizzardi Yachts presenta il nuovo INSix: “Personalizzazione al top”

SABAUDIA – Rizzardi Yachts presenta il nuovo INSix. Il progetto che ha debuttato alla prima edizione del Napoli Boat Show, a Castellammare di Stabia, evoluzione dell’INSix non è uno yacht “di serie”, ma un’imbarcazione disegnata e costruita attorno alle esigenze specifiche del cliente. “L’INSix – spiegano dal cantiere pontino – è un open sotto i 20 metri che esprime equilibrio tra carattere e raffinatezza. Le linee sono pulite, tese, riconoscibili, mentre l’hard-top contribuisce a slanciare il profilo, dando dinamismo all’insieme. Il dialogo tra esterni e interni è fluido, grazie a un’ampia apertura che crea continuità negli spazi e rende la vita a bordo naturale, senza barriere”.

Tre cabine, ambienti curati nei dettagli e una scelta di materiali completamente personalizzabile, dalle finiture ai colori, è in grado di riflettere il gusto del suo armatore, in un processo che privilegia l’unicità rispetto alla standardizzazione. “In questo esemplare, inoltre, è stata adottata una propulsione tradizionale in linea d’asse, a conferma di una scelta orientata a solidità e affidabilità – aggiungono dal cantiere – . Determinante è anche la componente artigianale: ogni fase della costruzione coinvolge maestranze italiane altamente specializzate, capaci di tradurre esperienza e cultura del fare in qualità tangibile. È qui che si misura la differenza tra un prodotto industriale e uno yacht con identità”.

Rizzardi è già al lavoro su nuovi progetti, attualmente in avanzato stato di sviluppo, che saranno svelati nei prossimi mesi: “Soluzioni innovative e una visione ancora più ampia del concetto di personalizzazione: tutto è pronto, ma per ora resta riservato”.