Viaggio della Memoria, 69 studenti a Monaco, Dachau e Norimberga

Nuovi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le scuole di Latina. Il Comune ha ottenuto 1,2 milioni di euro destinati alla ristrutturazione e all’ammodernamento di tre mense scolastiche cittadine.

Il finanziamento è stato comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso lo scorrimento della graduatoria relativa alla linea di investimento dedicata all’estensione del tempo pieno e al piano per le mense scolastiche, finanziata con le risorse del programma europeo Next Generation EU.

Gli interventi riguarderanno i plessi scolastici di via Po, via Bachelet e piazza Dante e rientrano nel “Nuovo piano mense scolastiche”, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi destinati alla ristorazione scolastica e favorire l’estensione del tempo pieno.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Matilde Celentano, che ha sottolineato l’importanza di intercettare le opportunità offerte dal PNRR per trasformarle in interventi concreti per la città. Investire sulle scuole, ha dichiarato, significa investire sul futuro dei ragazzi e sul benessere delle famiglie, migliorando servizi essenziali come quello della mensa.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale ha evidenziato come le risorse permetteranno di intervenire su strutture importanti del territorio, migliorando la qualità degli ambienti dedicati alla refezione e proseguendo nel percorso di riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino.

Anche l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone ha sottolineato il valore dell’investimento, spiegando che disporre di spazi moderni e adeguati per gli studenti che frequentano il tempo pieno significa offrire servizi migliori alle famiglie e rendere la scuola sempre più inclusiva.