Latina, riaperto il Caffè Poeta, Luca Targa: “Negli arredi una piccola Latina”

LATINA – Una Latina in miniatura, con i suoi edifici e le sue piazze. Tutto in un bar. Anzi in un Caffè: il Poeta. L’idea è stata degli architetti Fabio Gnessi e Umberto De Zardo, per rendere unico lo storico locale di piazza del Popolo che ha riaperto al pubblico questa sera (9 aprile). Accolto da una folla di persone, presente la sindaca Matilde Celentano, sarà gestito dalla Green Model di Luca Targa, che lo ha trasformato in un bistrot letterario, così come previsto dal bando dell’Amministrazione comunale. I primi appuntamenti già da domani.

Antonella Melito ne ha parlato con Luca Targa.

Oggi inizia la nuova vita del caffè poeta.

Sì, partiamo oggi un percorso nella ristrutturazione che abbiamo fatto anche accuratamente, è durato qualche mese e secondo me ne balsa la pena. Abbiamo cercato di contestualizzare dal punto di vista architettonico la struttura alla città sostanzialmente. Quindi abbiamo ricreato all’interno del locale dei particolari che richiamano proprio Latina: l’Intendenza di Finanza nella libreria, gli archi di piazza del Quadrato, il profilo del bancone che richiama la fontana di piazza della Libertà. Quindi abbiamo ricostruito una piccola Latina all’interno del bar Poeta.

C’è grande attesa da parte della cittadinanza, c’è grande curiosità per le proposte che poi verranno offerte nei prossimi giorni a partire già da domani.

Assolutamente, perché al di là del fatto che è un caffè letterario, quindi ci saranno delle iniziative culturali di varia natura, già a partire da questo fine settimana. Dopodiché è un locale green, stiamo cercando di renderlo green al 100%, però il nostro obiettivo era quello di fare un caffè che rispettasse le regole dell’economia sostenibile e un caffè letterario. Io penso che poi alla fine ci siamo riusciti.

Si strizza l’occhio al passato, ma si guarda al futuro, passando proprio per la territorialità, perché anche la cucina toccherà e utilizzerà prodotti del territorio.

Certo, come dico sempre, comprare una bottiglia di vina Cori e comprarla in Lombardia (1:49) diciamo che si risparmiano circa 600-700 chilometri. Quindi essere green significa anche questo, utilizzare i nostri prodotti, che tra l’altro sono degli ottimi prodotti, utilizzare delle antiche ricette del nostro territorio, utilizzare prodotti locali e di stagione. Questo è un po’ anche lo spirito che muove il Caffè Poeta.

C’è un lavoro di squadra che è stato molto intenso nel corso di questi mesi, a partire dagli architetti per finire la comunicazione, passando per tutto lo staff che non vede l’ora di iniziare a lavorare.

Esattamente, come dico sempre, il mio entusiasmo è stato travolto dall’entusiasmo degli altri, come dicevi prima, anche dall’entusiasmo della stessa città. C’è un lavoro di squadra, cominciando dagli architetti, è loro ovviamente il merito di tutto quello che è stato realizzato all’interno del locale. C’è un ottimo lavoro di squadra, partendo dal direttore Fabrizio De Simone e tutti i ragazzi dello staff. C’è un ottimo lavoro di squadra anche per quanto riguarda l’organizzazione degli eventi, con la coordinatrice degli eventi culturali, Ottavia Vigliarolo.

Siamo contenti, abbiamo fatto secondo noi un bel lavoro e adesso aspettiamo la reazione della nostra città.